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Уровень бедности в России к 2035 году должен составить 5% - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Уровень бедности в России к 2035 году должен составить 5%
Уровень бедности в России к 2035 году должен составить 5% - 11.01.2025, ПРАЙМ
Уровень бедности в России к 2035 году должен составить 5%
Уровень бедности населения России к 2035 году должен составить 5%, что на 3,2% меньше, чем в 2024 году, говорится в документах, касающихся достижения... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T03:01+0300
2025-01-11T03:01+0300
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Уровень бедности населения России к 2035 году должен составить 5%, что на 3,2% меньше, чем в 2024 году, говорится в документах, касающихся достижения национальных целей развития РФ до 2036 года. "Уровень бедности, 2024 (оценка) - 8,2%,.. 2035 - 5%", - говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Достижение этой цели планируется через ежегодное снижение бедности в стране на 0,2-0,3%. В 2030 году он составит 6,5%. Уровень бедности среди многодетных семей в стране планируется уменьшить до 8% в 2035 году. Согласно планам, для снижения показателя будут увеличивать экономическую активность населения и их доходы, устанавливать минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, развивать и поддерживать предпринимательские инициативы и противодействовать теневой занятости. Предполагается также рост оплаты труда работников с помощью снижения низкоквалифицированных и низкооплачиваемых рабочих мест и применение других инструментов
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россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
03:01 11.01.2025
 
Уровень бедности в России к 2035 году должен составить 5%

Уровень бедности населения России к 2035 году должен составить 5%

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Уровень бедности населения России к 2035 году должен составить 5%, что на 3,2% меньше, чем в 2024 году, говорится в документах, касающихся достижения национальных целей развития РФ до 2036 года.
"Уровень бедности, 2024 (оценка) - 8,2%,.. 2035 - 5%", - говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Достижение этой цели планируется через ежегодное снижение бедности в стране на 0,2-0,3%. В 2030 году он составит 6,5%. Уровень бедности среди многодетных семей в стране планируется уменьшить до 8% в 2035 году.
Согласно планам, для снижения показателя будут увеличивать экономическую активность населения и их доходы, устанавливать минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, развивать и поддерживать предпринимательские инициативы и противодействовать теневой занятости. Предполагается также рост оплаты труда работников с помощью снижения низкоквалифицированных и низкооплачиваемых рабочих мест и применение других инструментов
 
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