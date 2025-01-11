https://1prime.ru/20250111/vaydel-854136734.html

Сопредседателя АдГ Вайдель утвердили кандидатом в канцлеры Германии

Сопредседателя АдГ Вайдель утвердили кандидатом в канцлеры Германии - 11.01.2025, ПРАЙМ

Сопредседателя АдГ Вайдель утвердили кандидатом в канцлеры Германии

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель была официально утверждена на партийном съезде кандидатом на пост канцлера ФРГ на намеченных на февраль | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T17:44+0300

2025-01-11T17:44+0300

2025-01-11T17:46+0300

политика

выборы в германии

кандидат

канцлер

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель была официально утверждена на партийном съезде кандидатом на пост канцлера ФРГ на намеченных на февраль досрочных выборах, сообщается на странице АдГ в соцсети Х. Партийное руководство выдвинуло Вайдель кандидатом в канцлеры еще 7 декабря, сегодня же решение было подтверждено на съезде АдГ.В частности, в сообщении АдГ в соцсети говорится: "Мы поздравляем нашего новоизбранного кандидата на пост канцлера Алису Вайдель и с нетерпением ждем начала предвыборной кампании!"

https://1prime.ru/20241113/zapret-852797647.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выборы в германии, кандидат, канцлер