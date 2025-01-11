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Сопредседателя АдГ Вайдель утвердили кандидатом в канцлеры Германии - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Сопредседателя АдГ Вайдель утвердили кандидатом в канцлеры Германии
Сопредседателя АдГ Вайдель утвердили кандидатом в канцлеры Германии - 11.01.2025, ПРАЙМ
Сопредседателя АдГ Вайдель утвердили кандидатом в канцлеры Германии
Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель была официально утверждена на партийном съезде кандидатом на пост канцлера ФРГ на намеченных на февраль | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T17:44+0300
2025-01-11T17:46+0300
политика
выборы в германии
кандидат
канцлер
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель была официально утверждена на партийном съезде кандидатом на пост канцлера ФРГ на намеченных на февраль досрочных выборах, сообщается на странице АдГ в соцсети Х. Партийное руководство выдвинуло Вайдель кандидатом в канцлеры еще 7 декабря, сегодня же решение было подтверждено на съезде АдГ.В частности, в сообщении АдГ в соцсети говорится: "Мы поздравляем нашего новоизбранного кандидата на пост канцлера Алису Вайдель и с нетерпением ждем начала предвыборной кампании!"
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выборы в германии, кандидат, канцлер
Политика, выборы в Германии, Кандидат, канцлер
17:44 11.01.2025 (обновлено: 17:46 11.01.2025)
 
Сопредседателя АдГ Вайдель утвердили кандидатом в канцлеры Германии

Съезд правой АдГ утвердил Алису Вайдель кандидатом в канцлеры Германии

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель была официально утверждена на партийном съезде кандидатом на пост канцлера ФРГ на намеченных на февраль досрочных выборах, сообщается на странице АдГ в соцсети Х.
Партийное руководство выдвинуло Вайдель кандидатом в канцлеры еще 7 декабря, сегодня же решение было подтверждено на съезде АдГ.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
СМИ: в Германии могут запретить оппозиционную партию АдГ
13 ноября 2024, 16:52
В частности, в сообщении АдГ в соцсети говорится: "Мы поздравляем нашего новоизбранного кандидата на пост канцлера Алису Вайдель и с нетерпением ждем начала предвыборной кампании!"
 
Политикавыборы в ГерманииКандидатканцлер
 
 
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