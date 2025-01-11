https://1prime.ru/20250111/zelenskiy-854132417.html
В Раде указали на тревожную деталь в поведении Зеленского
В Раде указали на тревожную деталь в поведении Зеленского - 11.01.2025, ПРАЙМ
В Раде указали на тревожную деталь в поведении Зеленского
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под следствием по подозрению в государственной измене, в своем Telegram-канале выразил мнение, что... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T09:38+0300
2025-01-11T09:38+0300
2025-01-11T09:38+0300
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под следствием по подозрению в государственной измене, в своем Telegram-канале выразил мнение, что действия украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствуют о безвыходной ситуации для Украины."Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский — только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завел страну", — отметил он. Дубинский также добавил, что недавний публичный отказ Дональда Трампа поддержать членство Украины в НАТО вновь подчеркивает отсутствие у Зеленского четкого плана на "победу".Согласно информации газеты Wall Street Journal, избранный президент США Дональд Трамп сообщил Зеленскому и французскому лидеру Эммануэлю Макрону о своей позиции против вступления Украины в НАТО, отметив, что Европа должна взять на себя основную роль в поддержке Киева.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и что риски, связанные с этим, стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://1prime.ru/20250110/zelenskiy-854123662.html
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украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
В Раде указали на тревожную деталь в поведении Зеленского
Нардеп Дубинский: поведение Зеленского говорит о патовой ситуации для Украины
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под следствием по подозрению в государственной измене, в своем Telegram-канале выразил мнение, что действия украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствуют о безвыходной ситуации для Украины.
"Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский — только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завел страну", — отметил он. Дубинский также добавил, что недавний публичный отказ Дональда Трампа поддержать членство Украины в НАТО вновь подчеркивает отсутствие у Зеленского четкого плана на "победу".
Согласно информации газеты Wall Street Journal, избранный президент США Дональд Трамп сообщил Зеленскому и французскому лидеру Эммануэлю Макрону о своей позиции против вступления Украины в НАТО, отметив, что Европа должна взять на себя основную роль в поддержке Киева.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и что риски, связанные с этим, стали одной из причин начала специальной военной операции.
"Появился из ниоткуда". В Европе поставили Зеленского на место