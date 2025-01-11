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"Ощутимость 4-5 баллов". В Сочи снова произошло землетрясение - 11.01.2025, ПРАЙМ
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"Ощутимость 4-5 баллов". В Сочи снова произошло землетрясение
"Ощутимость 4-5 баллов". В Сочи снова произошло землетрясение - 11.01.2025, ПРАЙМ
"Ощутимость 4-5 баллов". В Сочи снова произошло землетрясение
В Сочи произошло очередное землетрясение, эпицентр уточняется в настоящий момент. Об этом сообщила глава местной сейсмологической станции Елена Карпович. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T22:08+0300
2025-01-11T22:08+0300
происшествия
землетрясение
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СОЧИ, 11 янв – ПРАЙМ. В Сочи произошло очередное землетрясение, эпицентр уточняется в настоящий момент. Об этом сообщила глава местной сейсмологической станции Елена Карпович.По ее словам, утром в Сочи было зафиксировано несколько подземных толчков магнитудой 3,5, которые ощущались как 2-3 балла."Да, ощутимость 4-5 баллов, эпицентр уточняется, приблизительно там же, где и с утра", - рассказал глава сейсмостанции, комментируя вопрос, насколько достоверны сообщения о вечерних толчках.При этом она отметила, что землетрясение может быть связано с ростом молодых гор Кавказа.
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землетрясение
Происшествия, землетрясение
22:08 11.01.2025
 
"Ощутимость 4-5 баллов". В Сочи снова произошло землетрясение

Очередное землетрясение произошло в Сочи, его эпицентр уточняется – глава сейсмостанции

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СОЧИ, 11 янв – ПРАЙМ. В Сочи произошло очередное землетрясение, эпицентр уточняется в настоящий момент. Об этом сообщила глава местной сейсмологической станции Елена Карпович.
По ее словам, утром в Сочи было зафиксировано несколько подземных толчков магнитудой 3,5, которые ощущались как 2-3 балла.
"Да, ощутимость 4-5 баллов, эпицентр уточняется, приблизительно там же, где и с утра", - рассказал глава сейсмостанции, комментируя вопрос, насколько достоверны сообщения о вечерних толчках.
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При этом она отметила, что землетрясение может быть связано с ростом молодых гор Кавказа.
 
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