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Отказ от евро и санкций против РФ. АдГ утвердила предвыборную программу
Отказ от евро и санкций против РФ. АдГ утвердила предвыборную программу - 12.01.2025, ПРАЙМ
Отказ от евро и санкций против РФ. АдГ утвердила предвыборную программу
Делегаты партийного съезда "Альтернативы для Германии" приняли предвыборную программу, содержащую пункты об отказе от евро и санкций в отношении Российской... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T19:58+0300
2025-01-12T19:58+0300
2025-01-12T19:58+0300
политика
адг
евро
санкции против рф
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Делегаты партийного съезда "Альтернативы для Германии" приняли предвыборную программу, содержащую пункты об отказе от евро и санкций в отношении Российской Федерации. Трансляция с мероприятия велась в социальных сетях и на сайте АдГ.Примечательно, что в утвержденном варианте документа не претерпели никаких изменений положения об ужесточение миграционной политики, отказ от евро и выход из Европейского союза. Также остался без купюр пункт о развитии "основанных на интересах отношений с ведущими державами мира", в числе которых указаны Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Российская Федерация. При этом АдГ выступает за пребывание ФРГ в НАТО "пока не будет создан независимый и эффективный европейский военный союз". С приходом к власти АдГ, Германия, как значится в предвыборной партийной программе, отказалось бы участвовать в экономических санкциях в отношении Российской Федерации и поставила бы крест на планах действующего правительства по размещению заокеанских ракет средней дальности на территории страны. При этом Украина, согласно позиции АдГ, должна стать нейтральной страной вне НАТО и Евросоюза.Досрочные парламентские выборы в ФРГ намечены на 23 февраля.
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адг, евро, санкции против рф
Политика, АдГ, евро, санкции против РФ
Отказ от евро и санкций против РФ. АдГ утвердила предвыборную программу
АдГ утвердила предвыборную программу с отказом от евро и санкций против России
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Делегаты партийного съезда "Альтернативы для Германии" приняли предвыборную программу, содержащую пункты об отказе от евро и санкций в отношении Российской Федерации. Трансляция с мероприятия велась в социальных сетях и на сайте АдГ.
Примечательно, что в утвержденном варианте документа не претерпели никаких изменений положения об ужесточение миграционной политики, отказ от евро и выход из Европейского союза. Также остался без купюр пункт о развитии "основанных на интересах отношений с ведущими державами мира", в числе которых указаны Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Российская Федерация.
При этом АдГ выступает за пребывание ФРГ в НАТО "пока не будет создан независимый и эффективный европейский военный союз". С приходом к власти АдГ, Германия, как значится в предвыборной партийной программе, отказалось бы участвовать в экономических санкциях в отношении Российской Федерации и поставила бы крест на планах действующего правительства по размещению заокеанских ракет средней дальности на территории страны. При этом Украина, согласно позиции АдГ, должна стать нейтральной страной вне НАТО и Евросоюза.
Кандидат в канцлеры от АдГ заявила о перезапуске "Северного потока"
Досрочные парламентские выборы в ФРГ намечены на 23 февраля.