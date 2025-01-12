https://1prime.ru/20250112/aeroport-854143417.html

В аэропорте "Пулково" ввели временные ограничения

В аэропорте "Пулково" ввели временные ограничения - 12.01.2025, ПРАЙМ

В аэропорте "Пулково" ввели временные ограничения

Петербургский аэропорт "Пулково" приостановил прием и выпуск самолетов предварительно до 17.10 мск из-за сильных осадков, возможен уход рейсов на запасные... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T16:53+0300

2025-01-12T16:53+0300

2025-01-12T16:54+0300

происшествия

аэропорт пулково

ограничения

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" приостановил прием и выпуск самолетов предварительно до 17.10 мск из-за сильных осадков, возможен уход рейсов на запасные аэродромы, сообщили в Росавиации. В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов. "Аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, предварительно, на 40 минут - с 16.30 до 17.10 мск", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что в этот период возможны "уходы" самолетов, совершающих рейсы в "Пулково", на запасные аэродромы. "Отметим, что в период работы аэропорта после его открытия в 13.20 мск Пулково обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов", - добавляет Росавиация.

https://1prime.ru/20250111/aeroporty-854139809.html

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аэропорт пулково, ограничения