https://1prime.ru/20250112/aeroport-854143417.html
В аэропорте "Пулково" ввели временные ограничения
В аэропорте "Пулково" ввели временные ограничения - 12.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорте "Пулково" ввели временные ограничения
Петербургский аэропорт "Пулково" приостановил прием и выпуск самолетов предварительно до 17.10 мск из-за сильных осадков, возможен уход рейсов на запасные... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T16:53+0300
2025-01-12T16:53+0300
2025-01-12T16:54+0300
происшествия
аэропорт пулково
ограничения
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" приостановил прием и выпуск самолетов предварительно до 17.10 мск из-за сильных осадков, возможен уход рейсов на запасные аэродромы, сообщили в Росавиации. В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов. "Аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, предварительно, на 40 минут - с 16.30 до 17.10 мск", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что в этот период возможны "уходы" самолетов, совершающих рейсы в "Пулково", на запасные аэродромы. "Отметим, что в период работы аэропорта после его открытия в 13.20 мск Пулково обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов", - добавляет Росавиация.
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аэропорт пулково, ограничения
Происшествия, аэропорт Пулково, ограничения
В аэропорте "Пулково" ввели временные ограничения
"Пулково" приостановил прием и выпуск судов предварительно до 17.10 мск
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" приостановил прием и выпуск самолетов предварительно до 17.10 мск из-за сильных осадков, возможен уход рейсов на запасные аэродромы, сообщили в Росавиации.
В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов.
"Аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, предварительно, на 40 минут - с 16.30 до 17.10 мск", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что в этот период возможны "уходы" самолетов, совершающих рейсы в "Пулково", на запасные аэродромы.
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"Отметим, что в период работы аэропорта после его открытия в 13.20 мск Пулково обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов", - добавляет Росавиация.