https://1prime.ru/20250112/aeroport-854146513.html

В аэропорте "Пулково" были задержаны около 90 рейсов

В аэропорте "Пулково" были задержаны около 90 рейсов - 12.01.2025, ПРАЙМ

В аэропорте "Пулково" были задержаны около 90 рейсов

Около 90 рейсов было задержано в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге в воскресенье из-за приостановки взлетно-посадочных операций в связи с непогодой,... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T23:22+0300

2025-01-12T23:22+0300

2025-01-12T23:24+0300

происшествия

аэропорт пулково

задержки рейсов

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Около 90 рейсов было задержано в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге в воскресенье из-за приостановки взлетно-посадочных операций в связи с непогодой, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. В воскресенье аэропорт "Пулково" работал в сложных метеоусловиях. Утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт. Во второй половине дня аэропорт вновь приостанавливал прием и отправку самолетов. "Санкт-Петербургская транспортная прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в "Пулково". Сегодня аэропорт "Пулково" дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов", - говорится в сообщении. По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в аэропорту "Пулково" продолжает работу мобильная приемная.

https://1prime.ru/20250111/aeroporty-854139809.html

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аэропорт пулково, задержки рейсов