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В аэропорте "Пулково" были задержаны около 90 рейсов - 12.01.2025, ПРАЙМ
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В аэропорте "Пулково" были задержаны около 90 рейсов
В аэропорте "Пулково" были задержаны около 90 рейсов - 12.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорте "Пулково" были задержаны около 90 рейсов
Около 90 рейсов было задержано в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге в воскресенье из-за приостановки взлетно-посадочных операций в связи с непогодой,... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T23:22+0300
2025-01-12T23:24+0300
происшествия
аэропорт пулково
задержки рейсов
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Около 90 рейсов было задержано в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге в воскресенье из-за приостановки взлетно-посадочных операций в связи с непогодой, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. В воскресенье аэропорт "Пулково" работал в сложных метеоусловиях. Утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт. Во второй половине дня аэропорт вновь приостанавливал прием и отправку самолетов. "Санкт-Петербургская транспортная прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в "Пулково". Сегодня аэропорт "Пулково" дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов", - говорится в сообщении. По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в аэропорту "Пулково" продолжает работу мобильная приемная.
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аэропорт пулково, задержки рейсов
Происшествия, аэропорт Пулково, задержки рейсов
23:22 12.01.2025 (обновлено: 23:24 12.01.2025)
 
В аэропорте "Пулково" были задержаны около 90 рейсов

Прокуратура: в "Пулково" были задержаны из-за непогоды около 90 рейсов

Аэропорт "Пулково".
Аэропорт Пулково.
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Около 90 рейсов было задержано в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге в воскресенье из-за приостановки взлетно-посадочных операций в связи с непогодой, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
В воскресенье аэропорт "Пулково" работал в сложных метеоусловиях. Утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт. Во второй половине дня аэропорт вновь приостанавливал прием и отправку самолетов.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в "Пулково". Сегодня аэропорт "Пулково" дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов", - говорится в сообщении.
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По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в аэропорту "Пулково" продолжает работу мобильная приемная.
 
Происшествияаэропорт Пулковозадержки рейсов
 
 
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