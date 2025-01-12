https://1prime.ru/20250112/avariya-854142520.html

Глава МЧС сообщил, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута

Глава МЧС сообщил, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута - 12.01.2025, ПРАЙМ

Глава МЧС сообщил, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута

Наиболее сложная ситуация с разливом мазута сложилась возле порта Тамань в Краснодарском крае. Там продолжается утечка нефтепродуктов из танкера... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T15:09+0300

2025-01-12T15:09+0300

2025-01-12T15:10+0300

происшествия

разлив нефтепродуктов

краснодарский край

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854119341_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_09b9cfee9779b6c6089575c430492501.jpg

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Наиболее сложная ситуация с разливом мазута сложилась возле порта Тамань в Краснодарском крае. Там продолжается утечка нефтепродуктов из танкера "Волгонефть-239". Такое заявление на совещании в Анапе сделал министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, ранее проинспектировавший ход ликвидации утечки мазута в Черном море. В частности, он заявил: "Осмотр мест проведения работ показал, что самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, где в море продолжает вытекать мазут из поврежденной части танкера "Волгонефть-239".

https://1prime.ru/20250111/mazut-854135590.html

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

разлив нефтепродуктов, краснодарский край