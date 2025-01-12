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Глава МЧС сообщил, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута
Глава МЧС сообщил, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута - 12.01.2025, ПРАЙМ
Глава МЧС сообщил, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута
Наиболее сложная ситуация с разливом мазута сложилась возле порта Тамань в Краснодарском крае. Там продолжается утечка нефтепродуктов из танкера... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T15:09+0300
2025-01-12T15:09+0300
2025-01-12T15:10+0300
происшествия
разлив нефтепродуктов
краснодарский край
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Наиболее сложная ситуация с разливом мазута сложилась возле порта Тамань в Краснодарском крае. Там продолжается утечка нефтепродуктов из танкера "Волгонефть-239". Такое заявление на совещании в Анапе сделал министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, ранее проинспектировавший ход ликвидации утечки мазута в Черном море. В частности, он заявил: "Осмотр мест проведения работ показал, что самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, где в море продолжает вытекать мазут из поврежденной части танкера "Волгонефть-239".
https://1prime.ru/20250111/mazut-854135590.html
краснодарский край
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разлив нефтепродуктов, краснодарский край
Происшествия, разлив нефтепродуктов, Краснодарский край
Глава МЧС сообщил, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута
Куренков: самая сложная обстановка с разливом мазута сложилась у порта Тамань
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Наиболее сложная ситуация с разливом мазута сложилась возле порта Тамань в Краснодарском крае. Там продолжается утечка нефтепродуктов из танкера "Волгонефть-239". Такое заявление на совещании в Анапе сделал министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, ранее проинспектировавший ход ликвидации утечки мазута в Черном море.
В частности, он заявил: "Осмотр мест проведения работ показал, что самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, где в море продолжает вытекать мазут из поврежденной части танкера "Волгонефть-239".
В Краснодарском крае зафиксировали повторные выбросы мазута