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В России начали действовать новые правила для автомобильных номеров
В России начали действовать новые правила для автомобильных номеров - 12.01.2025, ПРАЙМ
В России начали действовать новые правила для автомобильных номеров
С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые правила касательно автомобильных номерных знаков. Теперь наличие российского триколора на номерах становится | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T13:40+0300
2025-01-12T13:40+0300
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые правила касательно автомобильных номерных знаков. Теперь наличие российского триколора на номерах становится обязательным.Данное требование будет применяться только к автомобилям, которые будут зарегистрированы после 1 января 2025 года. Важно подчеркнуть, что нововведение не действует ретроактивно.В ГИБДД заявили, что автовладельцы, чьи автомобили были поставлены на учет до этой даты, не обязаны менять номера. Легитимность таких знаков подтверждается свидетельством о регистрации транспортного средства.Однако при повторной регистрации автомобиля владельцам придется следовать новым требованиям. Эти изменения были внесены в ГОСТ 50577-2018, который регулирует внешний вид автомобильных номерных знаков.
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россия, авторынок рф, штрафы гибдд
РОССИЯ, авторынок РФ, штрафы ГИБДД
В России начали действовать новые правила для автомобильных номеров
В России с 1 января вступил в силу запрет на автомобильные номера без триколора
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые правила касательно автомобильных номерных знаков. Теперь наличие российского триколора на номерах становится обязательным.
Данное требование будет применяться только к автомобилям, которые будут зарегистрированы после 1 января 2025 года. Важно подчеркнуть, что нововведение не действует ретроактивно.
В ГИБДД заявили, что автовладельцы, чьи автомобили были поставлены на учет до этой даты, не обязаны менять номера. Легитимность таких знаков подтверждается свидетельством о регистрации транспортного средства.
Однако при повторной регистрации автомобиля владельцам придется следовать новым требованиям. Эти изменения были внесены в ГОСТ 50577-2018, который регулирует внешний вид автомобильных номерных знаков.
В России ввели новые правила и повысили штрафы для водителей