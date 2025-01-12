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Доминикана приняла в 2024 году 11 миллионов туристов
Доминикана приняла в 2024 году 11 миллионов туристов - 12.01.2025, ПРАЙМ
Доминикана приняла в 2024 году 11 миллионов туристов
Доминиканская Республика приняла в 2024 году 11 миллионов туристов, это исторический показатель, на миллион человек превышающий рекорд 2023 года, сообщил... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T03:53+0300
2025-01-12T03:53+0300
2025-01-12T03:53+0300
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доминикана
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КАРАКАС, 12 янв - ПРАЙМ. Доминиканская Республика приняла в 2024 году 11 миллионов туристов, это исторический показатель, на миллион человек превышающий рекорд 2023 года, сообщил министр туризма Доминиканы Давид Кольядо.
"В 2023 году мы праздновали 10 миллионов посетителей, а в этом (2024 году - ред.) побили собственный рекорд, достигнув 11 миллионов. Это достижение отражает усилия всех доминиканцев и силу нашей туристической индустрии", - написал Кольядо в своем блоге в соцсети Х.
Согласно статистике, более трети туристов прибывают в Доминикану из США, а вместе с канадцами их доля превышает 50%.
Как сообщил министр, туризм в 2024 году составил 20% национального ВВП и принес более 10,6 миллиарда долларов дохода.
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туризм, бизнес, доминикана, сша
Туризм, Бизнес, ДОМИНИКАНА, США
Доминикана приняла в 2024 году 11 миллионов туристов
Доминиканская Республика приняла в 2024 году 11 миллионов туристов
КАРАКАС, 12 янв - ПРАЙМ. Доминиканская Республика приняла в 2024 году 11 миллионов туристов, это исторический показатель, на миллион человек превышающий рекорд 2023 года, сообщил министр туризма Доминиканы Давид Кольядо.
"В 2023 году мы праздновали 10 миллионов посетителей, а в этом (2024 году - ред.) побили собственный рекорд, достигнув 11 миллионов. Это достижение отражает усилия всех доминиканцев и силу нашей туристической индустрии", - написал Кольядо в своем блоге в соцсети Х.
Согласно статистике, более трети туристов прибывают в Доминикану из США, а вместе с канадцами их доля превышает 50%.
Как сообщил министр, туризм в 2024 году составил 20% национального ВВП и принес более 10,6 миллиарда долларов дохода.