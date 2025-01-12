Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доминикана приняла в 2024 году 11 миллионов туристов - 12.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250112/dominikana-854140115.html
Доминикана приняла в 2024 году 11 миллионов туристов
Доминикана приняла в 2024 году 11 миллионов туристов - 12.01.2025, ПРАЙМ
Доминикана приняла в 2024 году 11 миллионов туристов
Доминиканская Республика приняла в 2024 году 11 миллионов туристов, это исторический показатель, на миллион человек превышающий рекорд 2023 года, сообщил... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T03:53+0300
2025-01-12T03:53+0300
туризм
бизнес
доминикана
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854140115.jpg?1736643189
КАРАКАС, 12 янв - ПРАЙМ. Доминиканская Республика приняла в 2024 году 11 миллионов туристов, это исторический показатель, на миллион человек превышающий рекорд 2023 года, сообщил министр туризма Доминиканы Давид Кольядо. "В 2023 году мы праздновали 10 миллионов посетителей, а в этом (2024 году - ред.) побили собственный рекорд, достигнув 11 миллионов. Это достижение отражает усилия всех доминиканцев и силу нашей туристической индустрии", - написал Кольядо в своем блоге в соцсети Х. Согласно статистике, более трети туристов прибывают в Доминикану из США, а вместе с канадцами их доля превышает 50%. Как сообщил министр, туризм в 2024 году составил 20% национального ВВП и принес более 10,6 миллиарда долларов дохода.
доминикана
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, доминикана, сша
Туризм, Бизнес, ДОМИНИКАНА, США
03:53 12.01.2025
 
Доминикана приняла в 2024 году 11 миллионов туристов

Доминиканская Республика приняла в 2024 году 11 миллионов туристов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАРАКАС, 12 янв - ПРАЙМ. Доминиканская Республика приняла в 2024 году 11 миллионов туристов, это исторический показатель, на миллион человек превышающий рекорд 2023 года, сообщил министр туризма Доминиканы Давид Кольядо.
"В 2023 году мы праздновали 10 миллионов посетителей, а в этом (2024 году - ред.) побили собственный рекорд, достигнув 11 миллионов. Это достижение отражает усилия всех доминиканцев и силу нашей туристической индустрии", - написал Кольядо в своем блоге в соцсети Х.
Согласно статистике, более трети туристов прибывают в Доминикану из США, а вместе с канадцами их доля превышает 50%.
Как сообщил министр, туризм в 2024 году составил 20% национального ВВП и принес более 10,6 миллиарда долларов дохода.
 
ТуризмБизнесДОМИНИКАНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала