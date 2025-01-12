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Фицо рассказал о давлении на Украину по вопросу транзита газа
Фицо рассказал о давлении на Украину по вопросу транзита газа - 12.01.2025, ПРАЙМ
Фицо рассказал о давлении на Украину по вопросу транзита газа
Словакия ухудшает давление на Украину в рамках технической группы по энергетике, созданной после приостановки Киевом транзита газа через свою территорию, заявил | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T14:59+0300
2025-01-12T14:59+0300
2025-01-12T14:59+0300
энергетика
россия
украина
словакия
транзит газа через украину
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БРАТИСЛАВА, 12 янв - ПРАЙМ. Словакия ухудшает давление на Украину в рамках технической группы по энергетике, созданной после приостановки Киевом транзита газа через свою территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.По словам Фицо, начиная с понедельника, специальная группа во главе с министром экономики Денисом Саковым продолжит оказывать давление на Украину с целью восстановления газового потока с востока на запад. Он подчеркнул, что Украина теряет около 800 миллионов евро в виде сборов за транзит газа.Фицо также предупредил, что прекращение транзита может негативно сказаться на конкурентоспособности Европейского Союза по сравнению с США и Китаем. "Если мы не начнем работать над импортом газа с востока через Украину, мы рискуем столкнуться с нехваткой газа и значительным ростом цен в Европе", — добавил он.Кроме того, премьер-министр выразил озабоченность по поводу решения Владимира Зеленского остановить транзит, назвав это политическим капризом. Премьер-министр предупредил, что если вопрос с транзитом газа не будет урегулирован, он готов наложить вето на решение Европейского Союза о выделении дополнительных 50 миллиардов евро для Украины.
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россия, украина, словакия, транзит газа через украину
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, транзит газа через Украину
Фицо рассказал о давлении на Украину по вопросу транзита газа
Фицо: Словакия создаст давление на Украину для восстановления транзита газа
БРАТИСЛАВА, 12 янв - ПРАЙМ. Словакия ухудшает давление на Украину в рамках технической группы по энергетике, созданной после приостановки Киевом транзита газа через свою территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По словам Фицо, начиная с понедельника, специальная группа во главе с министром экономики Денисом Саковым продолжит оказывать давление на Украину с целью восстановления газового потока с востока на запад. Он подчеркнул, что Украина теряет около 800 миллионов евро в виде сборов за транзит газа.
Фицо также предупредил, что прекращение транзита может негативно сказаться на конкурентоспособности Европейского Союза по сравнению с США и Китаем. "Если мы не начнем работать над импортом газа с востока через Украину, мы рискуем столкнуться с нехваткой газа и значительным ростом цен в Европе", — добавил он.
Кроме того, премьер-министр выразил озабоченность по поводу решения Владимира Зеленского остановить транзит, назвав это политическим капризом. Премьер-министр предупредил, что если вопрос с транзитом газа не будет урегулирован, он готов наложить вето на решение Европейского Союза о выделении дополнительных 50 миллиардов евро для Украины.
В Европе слабо выросли цены на газ