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В Евросоюзе пообещали наложить вето на помощь Украине - 12.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Евросоюзе пообещали наложить вето на помощь Украине
В Евросоюзе пообещали наложить вето на помощь Украине - 12.01.2025, ПРАЙМ
В Евросоюзе пообещали наложить вето на помощь Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире частного новостного телеканала ТА3 предупредил, что наложит вето на помощь Украине от Евросоюза, если Киев не... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T15:56+0300
2025-01-12T15:56+0300
экономика
роберт фицо
помощь украине
вето
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире частного новостного телеканала ТА3 предупредил, что наложит вето на помощь Украине от Евросоюза, если Киев не примет решение о возобновлении поставок российского газа в Европу через украинскую территорию.В частности, словацкий премьер заявил: "Если (Владимир - прим. ред.) Зеленский по чисто политическим причинам решил навредить всему Европейскому союзу, поскольку думает, что ему все дозволено, и нанести урон Словакии, то я говорю за словацкое правительство: если на столе будет в ближайшем времени какая-то помощь (от Евросоюза - прим. ред.) для Украины, я наложу на нее вето". Он отметил, что Братислава приступит к ответным мерам в отношении Киева, если будет видеть, что переговоры по возобновлению транзита газа по украинской территории в течение 3-4 недель ни к чему не ведут.
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роберт фицо, помощь украине, вето
Экономика, Роберт Фицо, помощь Украине, вето
15:56 12.01.2025
 
В Евросоюзе пообещали наложить вето на помощь Украине

Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине от ЕС, если транзит газа не возобновится

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире частного новостного телеканала ТА3 предупредил, что наложит вето на помощь Украине от Евросоюза, если Киев не примет решение о возобновлении поставок российского газа в Европу через украинскую территорию.
В частности, словацкий премьер заявил: "Если (Владимир - прим. ред.) Зеленский по чисто политическим причинам решил навредить всему Европейскому союзу, поскольку думает, что ему все дозволено, и нанести урон Словакии, то я говорю за словацкое правительство: если на столе будет в ближайшем времени какая-то помощь (от Евросоюза - прим. ред.) для Украины, я наложу на нее вето".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Фицо рассказал об обсуждениях вариантов транзита газа через Украину
10 января, 13:43
Он отметил, что Братислава приступит к ответным мерам в отношении Киева, если будет видеть, что переговоры по возобновлению транзита газа по украинской территории в течение 3-4 недель ни к чему не ведут.
 
ЭкономикаРоберт Фицопомощь Украиневето
 
 
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