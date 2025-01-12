https://1prime.ru/20250112/grenlandiya-854144423.html

Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп

Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп - 12.01.2025, ПРАЙМ

Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп

Избранный президент Соединенных Штатов ША Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные сценарии в отношении Гренландии, в том числе силовой. Такое заявление... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T18:27+0300

2025-01-12T18:27+0300

2025-01-12T18:32+0300

политика

гренландия

дональд трамп

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов ША Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные сценарии в отношении Гренландии, в том числе силовой. Такое заявление сделал советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц, комментируя в эфире телеканала ABC вопрос о потенциальных действиях США в отношении острова."Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения", - заявил Уолц.

https://1prime.ru/20250110/tramp-854117323.html

гренландия

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гренландия, дональд трамп