https://1prime.ru/20250112/grenlandiya-854144423.html
Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп
Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп - 12.01.2025, ПРАЙМ
Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп
Избранный президент Соединенных Штатов ША Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные сценарии в отношении Гренландии, в том числе силовой. Такое заявление... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T18:27+0300
2025-01-12T18:27+0300
2025-01-12T18:32+0300
политика
гренландия
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов ША Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные сценарии в отношении Гренландии, в том числе силовой. Такое заявление сделал советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц, комментируя в эфире телеканала ABC вопрос о потенциальных действиях США в отношении острова."Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения", - заявил Уолц.
https://1prime.ru/20250110/tramp-854117323.html
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гренландия, дональд трамп
Политика, Гренландия, Дональд Трамп
Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп
Советник Трампа о Гренландии: Трамп рассматривает все варианты, включая силовые
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов ША Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные сценарии в отношении Гренландии, в том числе силовой. Такое заявление сделал советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц, комментируя в эфире телеканала ABC вопрос о потенциальных действиях США в отношении острова.
"Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения", - заявил Уолц.
В МИД рассказали, когда стоит комментировать слова Трампа о Гренландии