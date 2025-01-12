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Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп - 12.01.2025, ПРАЙМ
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Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп
Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп - 12.01.2025, ПРАЙМ
Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп
Избранный президент Соединенных Штатов ША Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные сценарии в отношении Гренландии, в том числе силовой. Такое заявление... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T18:27+0300
2025-01-12T18:32+0300
политика
гренландия
дональд трамп
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов ША Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные сценарии в отношении Гренландии, в том числе силовой. Такое заявление сделал советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц, комментируя в эфире телеканала ABC вопрос о потенциальных действиях США в отношении острова."Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения", - заявил Уолц.
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гренландия, дональд трамп
Политика, Гренландия, Дональд Трамп
18:27 12.01.2025 (обновлено: 18:32 12.01.2025)
 
Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп

Советник Трампа о Гренландии: Трамп рассматривает все варианты, включая силовые

© РИА Новости . А. Свердлов | Перейти в медиабанк%Репродукция картины "Гренландия" американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971)
%Репродукция картины Гренландия американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971) - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . А. Свердлов
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов ША Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные сценарии в отношении Гренландии, в том числе силовой. Такое заявление сделал советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц, комментируя в эфире телеканала ABC вопрос о потенциальных действиях США в отношении острова.
"Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения", - заявил Уолц.
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ПолитикаГренландияДональд Трамп
 
 
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