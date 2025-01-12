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В РФ привезли лучший семейный кроссовер, который стоит дешевле "китайцев"
В РФ привезли лучший семейный кроссовер, который стоит дешевле "китайцев" - 12.01.2025, ПРАЙМ
В РФ привезли лучший семейный кроссовер, который стоит дешевле "китайцев"
В Российской Федерации поступили в продажу новые семейные кроссоверы Kia Sportage. До весны 2022 года эти авто в аналогичном кузове производил завод "Автотор" в | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T23:33+0300
2025-01-12T23:33+0300
2025-01-12T23:34+0300
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В Российской Федерации поступили в продажу новые семейные кроссоверы Kia Sportage. До весны 2022 года эти авто в аналогичном кузове производил завод "Автотор" в Калининграде, рассказывается в публикации издания "Автоновости дня".Как указывается, полноприводный автомобиль оснащен 150-сильным атмосферным двигателем объемом 2 л и классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач.Авторы статьи отмечают, что цены на Kia Sportage с учетом утильсбора начинаются на одном из классифайдов от 3,45 млн рублей. Доля сравнения приводятся цены на китайские аналоги. Так, стоимость Geely Atlas без скидок стартует от 3, 517 млн, Geely Monjaro — от 4, 552 млн, а Jetour X90 Plus — от 3, 479 млн рублей.По данным "Автоновостей дня", приобрести Kia Sportage по вышеуказанной цене можно, сделав соответствующий заказ компании в Новосибирске. Один минус - в какой конкретно комплектации предлагаются кроссоверы, компания не уточняет.
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автомобили kia, россия
Экономика, автомобили Kia, РОССИЯ
В РФ привезли лучший семейный кроссовер, который стоит дешевле "китайцев"
В России поступили в продажу новые Kia Sportage по цене от 3,45 млн рублей
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ.
В Российской Федерации поступили в продажу новые семейные кроссоверы Kia Sportage. До весны 2022 года эти авто в аналогичном кузове производил завод "Автотор" в Калининграде, рассказывается в публикации издания "Автоновости дня"
.
Как указывается, полноприводный автомобиль оснащен 150-сильным атмосферным двигателем объемом 2 л и классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Авторы статьи отмечают, что цены на Kia Sportage с учетом утильсбора начинаются на одном из классифайдов от 3,45 млн рублей. Доля сравнения приводятся цены на китайские аналоги. Так, стоимость Geely Atlas без скидок стартует от 3, 517 млн, Geely Monjaro — от 4, 552 млн, а Jetour X90 Plus — от 3, 479 млн рублей.
В России начали продавать новый технологичный немецкий кроссовер
По данным "Автоновостей дня", приобрести Kia Sportage по вышеуказанной цене можно, сделав соответствующий заказ компании в Новосибирске. Один минус - в какой конкретно комплектации предлагаются кроссоверы, компания не уточняет.