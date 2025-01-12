https://1prime.ru/20250112/nato-854141665.html
На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России
На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России - 12.01.2025, ПРАЙМ
На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России
Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети X призвал Североатлантический альянс начать переговоры с Москвой о соглашении по... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T12:33+0300
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети X призвал Североатлантический альянс начать переговоры с Москвой о соглашении по безопасности на фоне активизации российских войск в Донецкой Народной Республике. Он отметил: "НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах ее неделимости".В субботу Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сообщил РИА Новости, что российские военные стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью. Он добавил, что противник спешит создать линию обороны в районе сел Богатырь и Алексеевка на западе ДНР.В последние годы Россия наблюдает за беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Россия открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, запад, нато, украина
РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО, УКРАИНА
На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России
Профессор Дизен призвал НАТО начать переговоры с Россией по безопасности
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ.
Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети X
призвал Североатлантический альянс начать переговоры с Москвой о соглашении по безопасности на фоне активизации российских войск в Донецкой Народной Республике.
Он отметил: "НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах ее неделимости".
В субботу Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сообщил РИА Новости, что российские военные стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью. Он добавил, что противник спешит создать линию обороны в районе сел Богатырь и Алексеевка на западе ДНР.
В последние годы Россия наблюдает за беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Россия открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В Госдуме предупредили об активности НАТО рядом с Калининградской областью