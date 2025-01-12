https://1prime.ru/20250112/nato-854141665.html

На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России

На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России - 12.01.2025, ПРАЙМ

На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России

Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети X призвал Североатлантический альянс начать переговоры с Москвой о соглашении по... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T12:33+0300

2025-01-12T12:33+0300

2025-01-12T12:33+0300

россия

запад

нато

украина

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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети X призвал Североатлантический альянс начать переговоры с Москвой о соглашении по безопасности на фоне активизации российских войск в Донецкой Народной Республике. Он отметил: "НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах ее неделимости".В субботу Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сообщил РИА Новости, что российские военные стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью. Он добавил, что противник спешит создать линию обороны в районе сел Богатырь и Алексеевка на западе ДНР.В последние годы Россия наблюдает за беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Россия открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20250111/nato-854133650.html

запад

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россия, запад, нато, украина