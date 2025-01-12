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Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута

Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута - 12.01.2025, ПРАЙМ

Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута

Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута, его члены и глава МЧС Александр Куренков прибыли в Анапу, сообщили в пресс-службе МЧС... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T10:39+0300

2025-01-12T10:39+0300

2025-01-12T10:39+0300

происшествия

россия

разлив нефтепродуктов

краснодарский край

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута, его члены и глава МЧС Александр Куренков прибыли в Анапу, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу", - говорится в сообщении. Как заявили в пресс-службе МЧС РФ, федеральный штаб будет работать непосредственно на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута. Отмечается, что в штаб вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, уполномоченные оперативно принимать решения на месте. МЧС добавило, что министр лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье, и проведет заседание Правительственной комиссии для выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации последствий крушения двух танкеров. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

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россия, разлив нефтепродуктов, краснодарский край