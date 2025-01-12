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Объем потребкредитов россиян в ноябре достиг минимума с марта 2024 года

Объем потребкредитов россиян в ноябре достиг минимума с марта 2024 года - 12.01.2025, ПРАЙМ

Объем потребкредитов россиян в ноябре достиг минимума с марта 2024 года

Объем потребкредитов россиян в ноябре сокращался третий месяц подряд, достигнув минимума с марта 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T07:17+0300

2025-01-12T07:17+0300

2025-01-12T07:17+0300

экономика

финансы

россия

москва

"скоринг бюро"

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Объем потребкредитов россиян в ноябре сокращался третий месяц подряд, достигнув минимума с марта 2024 года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Согласно данным компании, портфель потребительских кредитов в России начал сокращаться в сентябре из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и требований по количественным ограничениям. В ноябре объемы продолжили падать - на 2% в месячном выражении, до 10,5 триллиона рублей. Это стало минимумом с марта 2024 года (10,49 триллиона рублей). Снижается и количество открытых россиянами потребкредитов - в ноябре оно уменьшилось на 1,6%, до 49 миллионов. Это минимальное значение с конца весны. В то же время растет просроченная задолженность по кредитам: количество таких ссуд в ноябре увеличилось до 7,2 миллиона единиц с 7,18 миллиона месяцем ранее, а их сумма - до 1,125 триллиона рублей с 1,12 триллиона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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