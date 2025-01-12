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Врач предупредила о вреде употребления овощей не в сезон

Врач предупредила о вреде употребления овощей не в сезон - 12.01.2025, ПРАЙМ

Врач предупредила о вреде употребления овощей не в сезон

Самые распространенные несезонные овощи — огурцы и помидоры. Они доступны круглый год, однако вне сезона, как правило, водянистые, безвкусные и даже вредные. Об | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T03:03+0300

2025-01-12T03:03+0300

2025-01-12T03:03+0300

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Самые распространенные несезонные овощи — огурцы и помидоры. Они доступны круглый год, однако вне сезона, как правило, водянистые, безвкусные и даже вредные. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач, клинический нутрициолог сервиса "Новабиом" Дарья Русанова.По ее словам, из-за недостатка солнца и бедного состава почвы в "зимних" овощах "очень мало нутритивной ценности". "То есть, концентрация полезных питательных веществ, в том числе витаминов и минералов, в них значительно ниже, чем в овощах, выращенных и собранных в сезон", - объяснила врач.Еще одна причина, по которой лучше избегать несезонных овощей, заключается в их действии на психоэмоциональное состояние человека. Дело в том, что отсутствие вкуса и запаха негативно сказывается на чувстве насыщения."Появляется ощущение "съели, но не наелись", что в итоге стимулирует добирать вкусы другими продуктами и может провоцировать переедание", — предупредила врач.При этом совсем отказываться от овощей и фруктов зимой нельзя, так как они содержат клетчатку — пищевые волокна, которые являются важнейшей пищей для полезных бактерий микробиоты кишечника."Прекрасный сезонный продукт, богатый и клетчаткой, и другими полезными веществами, — квашеная капуста. Клетчатки много и в других видах капусты, например, брокколи. Также стоит обратить внимание на морковь", — заключила врач.

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бизнес, здоровье, общество , помидоры, огурцы, овощи