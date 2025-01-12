Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыло, на сколько "подорожали" пенсионные баллы в России - 12.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250112/pensiya-854140933.html
СМИ раскрыло, на сколько "подорожали" пенсионные баллы в России
СМИ раскрыло, на сколько "подорожали" пенсионные баллы в России - 12.01.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, на сколько "подорожали" пенсионные баллы в России
С 1 января 2025 года в российской пенсионной системе вступили в силу новые требования для получения максимальной пенсии в соответствии с изменениями в... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T09:52+0300
2025-01-12T09:54+0300
россия
пенсионные накопления
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года в российской пенсионной системе вступили в силу новые требования для получения максимальной пенсии в соответствии с изменениями в законодательстве. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".Верхний предел страховых взносов за год увеличен на 24% и теперь составляет 2 миллиона 759 тысяч рублей, в то время как ранее он составлял 2 миллиона 225 тысяч рублей.Как пишет газета, для получения одного пенсионного балла необходимо иметь годовой доход не менее 275 900 рублей, при этом максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, составляет 10.Информацию о накопленных пенсионных баллах можно узнать на портале Госуслуг в разделе "Справки и выписки".Ранее также сообщалось, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%, и эта индексация запланирована на январь. В результате, в среднем социальная пенсия к концу 2025 года составит 15 456 рублей.Кроме того, был озвучен средний размер пенсии по старости в России на 2025 год, который составит примерно 24 тысячи рублей. Индексация затронет как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает работать, с повышением на 7,3%.Также сообщалось о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии для всех пенсионеров. Вице-спикер ГД Борис Чернышов отметил, что в случае принятия законопроекта, он станет основой для выплаты 13-й пенсии всем категориям пенсионеров, которая будет выплачиваться перед днем рождения пенсионера. Законопроект планируется представить в 2025 году.
https://1prime.ru/20250108/rossija-854071328.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_a257264c7b4c24b8df17f0c9ba3856b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пенсионные накопления
РОССИЯ, пенсионные накопления
09:52 12.01.2025 (обновлено: 09:54 12.01.2025)
 
СМИ раскрыло, на сколько "подорожали" пенсионные баллы в России

"Московский Комсомолец": пенсионные баллы в России "подорожали" на 24%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года в российской пенсионной системе вступили в силу новые требования для получения максимальной пенсии в соответствии с изменениями в законодательстве. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
Верхний предел страховых взносов за год увеличен на 24% и теперь составляет 2 миллиона 759 тысяч рублей, в то время как ранее он составлял 2 миллиона 225 тысяч рублей.
Как пишет газета, для получения одного пенсионного балла необходимо иметь годовой доход не менее 275 900 рублей, при этом максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, составляет 10.
Информацию о накопленных пенсионных баллах можно узнать на портале Госуслуг в разделе "Справки и выписки".
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
В России в 2026 году планируют провести две индексации пенсий
8 января, 02:32
Ранее также сообщалось, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%, и эта индексация запланирована на январь. В результате, в среднем социальная пенсия к концу 2025 года составит 15 456 рублей.
Кроме того, был озвучен средний размер пенсии по старости в России на 2025 год, который составит примерно 24 тысячи рублей. Индексация затронет как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает работать, с повышением на 7,3%.
Также сообщалось о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии для всех пенсионеров. Вице-спикер ГД Борис Чернышов отметил, что в случае принятия законопроекта, он станет основой для выплаты 13-й пенсии всем категориям пенсионеров, которая будет выплачиваться перед днем рождения пенсионера. Законопроект планируется представить в 2025 году.
 
РОССИЯпенсионные накопления
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала