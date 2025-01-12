https://1prime.ru/20250112/pensiya-854140933.html

СМИ раскрыло, на сколько "подорожали" пенсионные баллы в России

СМИ раскрыло, на сколько "подорожали" пенсионные баллы в России - 12.01.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, на сколько "подорожали" пенсионные баллы в России

С 1 января 2025 года в российской пенсионной системе вступили в силу новые требования для получения максимальной пенсии в соответствии с изменениями в... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T09:52+0300

2025-01-12T09:52+0300

2025-01-12T09:54+0300

россия

пенсионные накопления

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года в российской пенсионной системе вступили в силу новые требования для получения максимальной пенсии в соответствии с изменениями в законодательстве. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".Верхний предел страховых взносов за год увеличен на 24% и теперь составляет 2 миллиона 759 тысяч рублей, в то время как ранее он составлял 2 миллиона 225 тысяч рублей.Как пишет газета, для получения одного пенсионного балла необходимо иметь годовой доход не менее 275 900 рублей, при этом максимальное количество баллов, которое можно заработать за год, составляет 10.Информацию о накопленных пенсионных баллах можно узнать на портале Госуслуг в разделе "Справки и выписки".Ранее также сообщалось, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%, и эта индексация запланирована на январь. В результате, в среднем социальная пенсия к концу 2025 года составит 15 456 рублей.Кроме того, был озвучен средний размер пенсии по старости в России на 2025 год, который составит примерно 24 тысячи рублей. Индексация затронет как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает работать, с повышением на 7,3%.Также сообщалось о планах внести в Госдуму законопроект о 13-й пенсии для всех пенсионеров. Вице-спикер ГД Борис Чернышов отметил, что в случае принятия законопроекта, он станет основой для выплаты 13-й пенсии всем категориям пенсионеров, которая будет выплачиваться перед днем рождения пенсионера. Законопроект планируется представить в 2025 году.

https://1prime.ru/20250108/rossija-854071328.html

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россия, пенсионные накопления