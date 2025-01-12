https://1prime.ru/20250112/peregovory-854143864.html
Советник Трампа по нацбезопасности рассказал о подготовке встречи с Путиным
Советник Трампа по нацбезопасности рассказал о подготовке встречи с Путиным - 12.01.2025, ПРАЙМ
Советник Трампа по нацбезопасности рассказал о подготовке встречи с Путиным
Команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже ведет работу по подготовке встречи американского лидера с президентом Российской Федерации... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T18:04+0300
2025-01-12T18:04+0300
2025-01-12T18:41+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
встреча
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/27/829032724_0:135:5160:3038_1920x0_80_0_0_f0d1f9cf92f535888ed028952c6c7044.jpg
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже ведет работу по подготовке встречи американского лидера с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала ABC сообщил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.В частности, комментируя возможность встречи глав государств, он заявил: "Подготовка уже идет".Вместе с тем Уолц отметил, что по мнению Трампа, для урегулирования украинского конфликта совершенно необходимо установить диалог с Российской Федерации."С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной, - сказал советник. После чего добавил: - Мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы"Также Уолц рассказал о позиции Трампа в отношении вытеснения России с бывших украинских территорий."Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым, - сказал советник. - Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать".При этом Уолц не уточнил возможные сроки и формат встречи глав государств.Ранее российский лидер Владимир Путин на прямой линии, которая была совмещена с пресс-конференцией, заявил о своей готовности встретиться с Трампом, заметив, что ему и американскому президенту будет о чем поговорить.
https://1prime.ru/20250110/tramp-854116375.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/27/829032724_466:0:4695:3172_1920x0_80_0_0_01da5d7d1c2cb0da5070d89cda588cd8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, встреча
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча
Советник Трампа по нацбезопасности рассказал о подготовке встречи с Путиным
Советник Трампа по нацбезопасности заявил о подготовке встречи с Путиным
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже ведет работу по подготовке встречи американского лидера с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала ABC сообщил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.
В частности, комментируя возможность встречи глав государств, он заявил: "Подготовка уже идет".
Вместе с тем Уолц отметил, что по мнению Трампа, для урегулирования украинского конфликта совершенно необходимо установить диалог с Российской Федерации.
"С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной, - сказал советник. После чего добавил: - Мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы"
Конкретных планов по встрече Путина и Трампа нет, заявил Песков
Также Уолц рассказал о позиции Трампа в отношении вытеснения России с бывших украинских территорий.
"Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым, - сказал советник. - Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать".
При этом Уолц не уточнил возможные сроки и формат встречи глав государств.
Ранее российский лидер Владимир Путин на прямой линии, которая была совмещена с пресс-конференцией, заявил о своей готовности встретиться с Трампом, заметив, что ему и американскому президенту будет о чем поговорить.