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Советник Трампа по нацбезопасности рассказал о подготовке встречи с Путиным

Советник Трампа по нацбезопасности рассказал о подготовке встречи с Путиным - 12.01.2025, ПРАЙМ

Советник Трампа по нацбезопасности рассказал о подготовке встречи с Путиным

Команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже ведет работу по подготовке встречи американского лидера с президентом Российской Федерации... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T18:04+0300

2025-01-12T18:04+0300

2025-01-12T18:41+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

встреча

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МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже ведет работу по подготовке встречи американского лидера с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала ABC сообщил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.В частности, комментируя возможность встречи глав государств, он заявил: "Подготовка уже идет".Вместе с тем Уолц отметил, что по мнению Трампа, для урегулирования украинского конфликта совершенно необходимо установить диалог с Российской Федерации."С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной, - сказал советник. После чего добавил: - Мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы"Также Уолц рассказал о позиции Трампа в отношении вытеснения России с бывших украинских территорий."Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым, - сказал советник. - Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать".При этом Уолц не уточнил возможные сроки и формат встречи глав государств.Ранее российский лидер Владимир Путин на прямой линии, которая была совмещена с пресс-конференцией, заявил о своей готовности встретиться с Трампом, заметив, что ему и американскому президенту будет о чем поговорить.

https://1prime.ru/20250110/tramp-854116375.html

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владимир путин, дональд трамп, встреча