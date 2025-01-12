https://1prime.ru/20250112/peregovory-854144020.html

Советник Трампа сообщил, когда его шеф может созвониться с Путиным

Советник Трампа сообщил, когда его шеф может созвониться с Путиным - 12.01.2025, ПРАЙМ

Советник Трампа сообщил, когда его шеф может созвониться с Путиным

Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели", заявил... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T18:18+0300

2025-01-12T18:18+0300

2025-01-12T18:21+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

телефонный разговор

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели", заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. "Мы еще не определили точную структуру (будущей встречи - ред.), но работаем над этим. Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше", - сказал Уолц в эфире телеканала ABC. Он также добавил, что одной из важных задач в контексте урегулирования конфликта на Украине станет стабилизация ситуации на поле боя.

https://1prime.ru/20250110/putin_tramp-854122325.html

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дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор