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Советник Трампа сообщил, когда его шеф может созвониться с Путиным
Советник Трампа сообщил, когда его шеф может созвониться с Путиным - 12.01.2025, ПРАЙМ
Советник Трампа сообщил, когда его шеф может созвониться с Путиным
Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели", заявил... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T18:18+0300
2025-01-12T18:18+0300
2025-01-12T18:21+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели", заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. "Мы еще не определили точную структуру (будущей встречи - ред.), но работаем над этим. Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше", - сказал Уолц в эфире телеканала ABC. Он также добавил, что одной из важных задач в контексте урегулирования конфликта на Украине станет стабилизация ситуации на поле боя.
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дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор
Советник Трампа сообщил, когда его шеф может созвониться с Путиным
Советник Трампа: Трамп и Путин могут созвониться "в ближайшие дни или недели"
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели", заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.
"Мы еще не определили точную структуру (будущей встречи - ред.), но работаем над этим. Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше", - сказал Уолц в эфире телеканала ABC.
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Он также добавил, что одной из важных задач в контексте урегулирования конфликта на Украине станет стабилизация ситуации на поле боя.