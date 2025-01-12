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Еще одна страна вступила в борьбу за право принять переговоры США и России - 12.01.2025, ПРАЙМ
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Еще одна страна вступила в борьбу за право принять переговоры США и России
Еще одна страна вступила в борьбу за право принять переговоры США и России - 12.01.2025, ПРАЙМ
Еще одна страна вступила в борьбу за право принять переговоры США и России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink предложил свою страну в качестве места проведения переговоров российского президента Владимира Путина и... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T21:26+0300
2025-01-12T21:27+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink предложил свою страну в качестве места проведения переговоров российского президента Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. "Впервые предлагаю, чтобы Сербия стала местом встречи президента РФ и США", - заявил Вучич.Аргументируя свое предложение, он назвал Сербию "существенно самостоятельной и независимой страной, которая полностью готова гарантировать полную безопасность обоим президентам", и при этом подчеркнул, что его страна как формально, так и по существу находится вне военных блоков.Особо Вучич отметил то обстоятельство, что президенты США и России пользуются уважением у граждан Сербии. "Это страна (Сербия - прим. ред.), в которой Трамп имеет самую большую поддержку во всей Европе... - подчеркнул Вучич. - С другой стороны, это страна, в которой президент Путин очень-очень популярен. Так что думаю, что это место на земном шаре, которое исключительно подходит одному и другому".
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владимир путин, дональд трамп
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп
21:26 12.01.2025 (обновлено: 21:27 12.01.2025)
 
Еще одна страна вступила в борьбу за право принять переговоры США и России

Вучич предложил Сербию как место для переговоров Путина и Трампа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink предложил свою страну в качестве места проведения переговоров российского президента Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
"Впервые предлагаю, чтобы Сербия стала местом встречи президента РФ и США", - заявил Вучич.
Аргументируя свое предложение, он назвал Сербию "существенно самостоятельной и независимой страной, которая полностью готова гарантировать полную безопасность обоим президентам", и при этом подчеркнул, что его страна как формально, так и по существу находится вне военных блоков.
Особо Вучич отметил то обстоятельство, что президенты США и России пользуются уважением у граждан Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич
Сербия готова выкупить долю России в NIS за 700 млн евро, но не хочет
5 января, 12:27
"Это страна (Сербия - прим. ред.), в которой Трамп имеет самую большую поддержку во всей Европе... - подчеркнул Вучич. - С другой стороны, это страна, в которой президент Путин очень-очень популярен. Так что думаю, что это место на земном шаре, которое исключительно подходит одному и другому".
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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