https://1prime.ru/20250112/peregovory-854145736.html

Еще одна страна вступила в борьбу за право принять переговоры США и России

Еще одна страна вступила в борьбу за право принять переговоры США и России - 12.01.2025, ПРАЙМ

Еще одна страна вступила в борьбу за право принять переговоры США и России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink предложил свою страну в качестве места проведения переговоров российского президента Владимира Путина и... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T21:26+0300

2025-01-12T21:26+0300

2025-01-12T21:27+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink предложил свою страну в качестве места проведения переговоров российского президента Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. "Впервые предлагаю, чтобы Сербия стала местом встречи президента РФ и США", - заявил Вучич.Аргументируя свое предложение, он назвал Сербию "существенно самостоятельной и независимой страной, которая полностью готова гарантировать полную безопасность обоим президентам", и при этом подчеркнул, что его страна как формально, так и по существу находится вне военных блоков.Особо Вучич отметил то обстоятельство, что президенты США и России пользуются уважением у граждан Сербии. "Это страна (Сербия - прим. ред.), в которой Трамп имеет самую большую поддержку во всей Европе... - подчеркнул Вучич. - С другой стороны, это страна, в которой президент Путин очень-очень популярен. Так что думаю, что это место на земном шаре, которое исключительно подходит одному и другому".

https://1prime.ru/20250105/serbiya-854032183.html

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владимир путин, дональд трамп