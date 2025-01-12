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В США раскрыли возможную причину пожаров в Лос-Анджелесе

В США раскрыли возможную причину пожаров в Лос-Анджелесе - 12.01.2025, ПРАЙМ

В США раскрыли возможную причину пожаров в Лос-Анджелесе

Согласно информации, опубликованной Bloomberg и основанной на данных коммунальной компании Edison International, крупные лесные пожары в Калифорнии могли быть... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T11:10+0300

2025-01-12T11:10+0300

2025-01-12T11:10+0300

происшествия

сша

пожар

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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Согласно информации, опубликованной Bloomberg и основанной на данных коммунальной компании Edison International, крупные лесные пожары в Калифорнии могли быть спровоцированы оборванным проводом. В сообщении говорится, что на опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод. В Edison International отметили, что не могут точно определить, произошло ли повреждение кабеля до или после начала пожаров в Южной Калифорнии.Мощные природные пожары вспыхнули в округе Лос-Анджелес 7 января и уже признаны одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории региона. Метеорологи связывают быстрое распространение огня с сухими и ветренными погодными условиями. По оценкам сервиса AccuWeather, ущерб от пожаров уже достиг около 150 миллиардов долларов. В результате огня пострадали дома многих известных голливудских актеров, включая Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анну Фэрис, Мела Гибсона и других.Кроме того, как сообщает Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса всего за неделю до начала пожаров предложила сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что могло привести к закрытию 16 пожарных станций.

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сша, пожар