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В США раскрыли возможную причину пожаров в Лос-Анджелесе - 12.01.2025, ПРАЙМ
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В США раскрыли возможную причину пожаров в Лос-Анджелесе
В США раскрыли возможную причину пожаров в Лос-Анджелесе - 12.01.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли возможную причину пожаров в Лос-Анджелесе
Согласно информации, опубликованной Bloomberg и основанной на данных коммунальной компании Edison International, крупные лесные пожары в Калифорнии могли быть... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T11:10+0300
2025-01-12T11:10+0300
происшествия
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Согласно информации, опубликованной Bloomberg и основанной на данных коммунальной компании Edison International, крупные лесные пожары в Калифорнии могли быть спровоцированы оборванным проводом. В сообщении говорится, что на опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод. В Edison International отметили, что не могут точно определить, произошло ли повреждение кабеля до или после начала пожаров в Южной Калифорнии.Мощные природные пожары вспыхнули в округе Лос-Анджелес 7 января и уже признаны одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории региона. Метеорологи связывают быстрое распространение огня с сухими и ветренными погодными условиями. По оценкам сервиса AccuWeather, ущерб от пожаров уже достиг около 150 миллиардов долларов. В результате огня пострадали дома многих известных голливудских актеров, включая Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анну Фэрис, Мела Гибсона и других.Кроме того, как сообщает Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса всего за неделю до начала пожаров предложила сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что могло привести к закрытию 16 пожарных станций.
https://1prime.ru/20250110/los-andzheles-854115449.html
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сша, пожар
Происшествия, США, пожар
11:10 12.01.2025
 
В США раскрыли возможную причину пожаров в Лос-Анджелесе

Bloomberg: оборванный провод мог вызвать сильные лесные пожары в Калифорнии

© Фото : Unsplash/Jessica ChristianПожар в Пасифик Палисейдс, Лос-Анджелес
Пожар в Пасифик Палисейдс, Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© Фото : Unsplash/Jessica Christian
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Согласно информации, опубликованной Bloomberg и основанной на данных коммунальной компании Edison International, крупные лесные пожары в Калифорнии могли быть спровоцированы оборванным проводом.
В сообщении говорится, что на опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод. В Edison International отметили, что не могут точно определить, произошло ли повреждение кабеля до или после начала пожаров в Южной Калифорнии.
Мощные природные пожары вспыхнули в округе Лос-Анджелес 7 января и уже признаны одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории региона. Метеорологи связывают быстрое распространение огня с сухими и ветренными погодными условиями.
По оценкам сервиса AccuWeather, ущерб от пожаров уже достиг около 150 миллиардов долларов. В результате огня пострадали дома многих известных голливудских актеров, включая Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анну Фэрис, Мела Гибсона и других.
Кроме того, как сообщает Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса всего за неделю до начала пожаров предложила сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что могло привести к закрытию 16 пожарных станций.
Вид на Лос-Анджелес во время разрушительного пожара - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт
10 января, 12:26
 
ПроисшествияСШАпожар
 
 
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