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В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки
В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки - 12.01.2025, ПРАЙМ
В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки
В подмосковном городе Химки произошло возгорание помещения, в котором производилась и хранилась пленка. Огонь распространился на площади 1200 кв. м, передает... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T16:50+0300
2025-01-12T16:50+0300
2025-01-12T16:50+0300
происшествия
химки
пожар
цех
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В подмосковном городе Химки произошло возгорание помещения, в котором производилась и хранилась пленка. Огонь распространился на площади 1200 кв. м, передает Telegram-канал МЧС РФ. Вместе с тем в сообщении ведомства указывается, что в тушении пожара принимают участие 81 специалист и 27 единиц техники. При этом московская прокуратура сообщила, что в воскресенье в 13.20 мск поступила информация, что произошло возгорание в здании по производству полимерных материалов и переработке пластика на ул. Заводская. Данных о пострадавших к настаящему моменту не поступало.
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химки, пожар, цех
Происшествия, Химки, пожар, цех
В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки
МЧС: в Химках на 1,2 тыс кв м горит помещение по производству и хранению пленки
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В подмосковном городе Химки произошло возгорание помещения, в котором производилась и хранилась пленка. Огонь распространился на площади 1200 кв. м, передает Telegram-канал МЧС РФ.
Вместе с тем в сообщении ведомства указывается, что в тушении пожара принимают участие 81 специалист и 27 единиц техники.
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При этом московская прокуратура сообщила, что в воскресенье в 13.20 мск поступила информация, что произошло возгорание в здании по производству полимерных материалов и переработке пластика на ул. Заводская. Данных о пострадавших к настаящему моменту не поступало.