Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки - 12.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250112/pozhar-854143300.html
В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки
В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки - 12.01.2025, ПРАЙМ
В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки
В подмосковном городе Химки произошло возгорание помещения, в котором производилась и хранилась пленка. Огонь распространился на площади 1200 кв. м, передает... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T16:50+0300
2025-01-12T16:50+0300
происшествия
химки
пожар
цех
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/33/762853385_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_7fc5599d6b616cceebc67679b3eb915b.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В подмосковном городе Химки произошло возгорание помещения, в котором производилась и хранилась пленка. Огонь распространился на площади 1200 кв. м, передает Telegram-канал МЧС РФ. Вместе с тем в сообщении ведомства указывается, что в тушении пожара принимают участие 81 специалист и 27 единиц техники. При этом московская прокуратура сообщила, что в воскресенье в 13.20 мск поступила информация, что произошло возгорание в здании по производству полимерных материалов и переработке пластика на ул. Заводская. Данных о пострадавших к настаящему моменту не поступало.
https://1prime.ru/20250109/pozhar-854102429.html
химки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/33/762853385_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_9838390d81e7e0bcc3342e9f76ceb81b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
химки, пожар, цех
Происшествия, Химки, пожар, цех
16:50 12.01.2025
 
В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки

МЧС: в Химках на 1,2 тыс кв м горит помещение по производству и хранению пленки

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПожарная охрана. Тушение пожара.
Пожарная охрана. Тушение пожара. - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В подмосковном городе Химки произошло возгорание помещения, в котором производилась и хранилась пленка. Огонь распространился на площади 1200 кв. м, передает Telegram-канал МЧС РФ.
Вместе с тем в сообщении ведомства указывается, что в тушении пожара принимают участие 81 специалист и 27 единиц техники.
Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие Птицефабрика Островная (ГУСП) - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
В Курской области загорелась птицефабрика
9 января, 18:06
При этом московская прокуратура сообщила, что в воскресенье в 13.20 мск поступила информация, что произошло возгорание в здании по производству полимерных материалов и переработке пластика на ул. Заводская. Данных о пострадавших к настаящему моменту не поступало.
 
ПроисшествияХимкипожарцех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала