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В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки

В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки - 12.01.2025, ПРАЙМ

В подмосковных Химках загорелся цех по производству пленки

В подмосковном городе Химки произошло возгорание помещения, в котором производилась и хранилась пленка. Огонь распространился на площади 1200 кв. м, передает... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T16:50+0300

2025-01-12T16:50+0300

2025-01-12T16:50+0300

происшествия

химки

пожар

цех

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В подмосковном городе Химки произошло возгорание помещения, в котором производилась и хранилась пленка. Огонь распространился на площади 1200 кв. м, передает Telegram-канал МЧС РФ. Вместе с тем в сообщении ведомства указывается, что в тушении пожара принимают участие 81 специалист и 27 единиц техники. При этом московская прокуратура сообщила, что в воскресенье в 13.20 мск поступила информация, что произошло возгорание в здании по производству полимерных материалов и переработке пластика на ул. Заводская. Данных о пострадавших к настаящему моменту не поступало.

https://1prime.ru/20250109/pozhar-854102429.html

химки

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химки, пожар, цех