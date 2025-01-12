https://1prime.ru/20250112/pozhary-854145616.html
Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии
Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии - 12.01.2025, ПРАЙМ
Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии
Известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сомнение, что бушующие в Калифорнии пожары вызваны климатическими факторами, оппонируя... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T21:08+0300
2025-01-12T21:08+0300
2025-01-12T21:09+0300
происшествия
илон маск
пожары
калифорния
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854112305_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2acfbb076f657a404ed0fc6b021e49aa.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сомнение, что бушующие в Калифорнии пожары вызваны климатическими факторами, оппонируя утверждению, что причиной бедствия стали именно изменения климата. По мнению миллиардера, которое он высказал в соцсети Х, "если бы объяснения (пожаров - прим. ред.) изменением климата были правдивы, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем в Калифорнии, было бы примерно вдвое больше пожаров, сжигающих дома". Как считает Маска, власти не справляются с пожарами, потому что вовремя не подумали о создании противопожарных полос, расчистке кустарников и создании необходимых резервов воды. Таким образом, подчеркнул предприниматель, они проявили "ужасную халатность".
https://1prime.ru/20250110/pozhar-854113749.html
калифорния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854112305_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf771ac7a605c80be1852411295a680c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, пожары, калифорния
Происшествия, Илон Маск, пожары, Калифорния
Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии
Маск усомнился в климатических причинах бушующих в Калифорнии пожаров
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сомнение, что бушующие в Калифорнии пожары вызваны климатическими факторами, оппонируя утверждению, что причиной бедствия стали именно изменения климата.
По мнению миллиардера, которое он высказал в соцсети Х, "если бы объяснения (пожаров - прим. ред.) изменением климата были правдивы, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем в Калифорнии, было бы примерно вдвое больше пожаров, сжигающих дома".
В Калифорнии задержали подозреваемого в поджоге Лос-Анджелеса
Как считает Маска, власти не справляются с пожарами, потому что вовремя не подумали о создании противопожарных полос, расчистке кустарников и создании необходимых резервов воды. Таким образом, подчеркнул предприниматель, они проявили "ужасную халатность".