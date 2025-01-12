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Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии - 12.01.2025, ПРАЙМ
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Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии
Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии - 12.01.2025, ПРАЙМ
Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии
Известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сомнение, что бушующие в Калифорнии пожары вызваны климатическими факторами, оппонируя... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T21:08+0300
2025-01-12T21:09+0300
происшествия
илон маск
пожары
калифорния
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сомнение, что бушующие в Калифорнии пожары вызваны климатическими факторами, оппонируя утверждению, что причиной бедствия стали именно изменения климата. По мнению миллиардера, которое он высказал в соцсети Х, "если бы объяснения (пожаров - прим. ред.) изменением климата были правдивы, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем в Калифорнии, было бы примерно вдвое больше пожаров, сжигающих дома". Как считает Маска, власти не справляются с пожарами, потому что вовремя не подумали о создании противопожарных полос, расчистке кустарников и создании необходимых резервов воды. Таким образом, подчеркнул предприниматель, они проявили "ужасную халатность".
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илон маск, пожары, калифорния
Происшествия, Илон Маск, пожары, Калифорния
21:08 12.01.2025 (обновлено: 21:09 12.01.2025)
 
Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии

Маск усомнился в климатических причинах бушующих в Калифорнии пожаров

© Фото : Unsplash/Jessica ChristianПожар в Пасифик Палисейдс, Лос-Анджелес
Пожар в Пасифик Палисейдс, Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© Фото : Unsplash/Jessica Christian
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сомнение, что бушующие в Калифорнии пожары вызваны климатическими факторами, оппонируя утверждению, что причиной бедствия стали именно изменения климата.
По мнению миллиардера, которое он высказал в соцсети Х, "если бы объяснения (пожаров - прим. ред.) изменением климата были правдивы, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем в Калифорнии, было бы примерно вдвое больше пожаров, сжигающих дома".
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Как считает Маска, власти не справляются с пожарами, потому что вовремя не подумали о создании противопожарных полос, расчистке кустарников и создании необходимых резервов воды. Таким образом, подчеркнул предприниматель, они проявили "ужасную халатность".
 
ПроисшествияИлон МаскпожарыКалифорния
 
 
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