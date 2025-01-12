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Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии

Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии - 12.01.2025, ПРАЙМ

Маск высказался о причинах страшных пожаров в Калифорнии

Известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сомнение, что бушующие в Калифорнии пожары вызваны климатическими факторами, оппонируя... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T21:08+0300

2025-01-12T21:08+0300

2025-01-12T21:09+0300

происшествия

илон маск

пожары

калифорния

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Известный бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сомнение, что бушующие в Калифорнии пожары вызваны климатическими факторами, оппонируя утверждению, что причиной бедствия стали именно изменения климата. По мнению миллиардера, которое он высказал в соцсети Х, "если бы объяснения (пожаров - прим. ред.) изменением климата были правдивы, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем в Калифорнии, было бы примерно вдвое больше пожаров, сжигающих дома". Как считает Маска, власти не справляются с пожарами, потому что вовремя не подумали о создании противопожарных полос, расчистке кустарников и создании необходимых резервов воды. Таким образом, подчеркнул предприниматель, они проявили "ужасную халатность".

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калифорния

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илон маск, пожары, калифорния