https://1prime.ru/20250112/pulkovo-854144303.html
В аэропорте "Пулково" сняли огранияения
В аэропорте "Пулково" сняли огранияения - 12.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорте "Пулково" сняли огранияения
Петербургский аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов, на запасных аэродромах в Москве ранее приземлились 17 самолетов, сообщает Росавиация. | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T18:25+0300
2025-01-12T18:25+0300
2025-01-12T18:25+0300
происшествия
аэропорт пулково
ограничения
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов, на запасных аэродромах в Москве ранее приземлились 17 самолетов, сообщает Росавиация. В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов. Позже в 16.30 аэропорт вновь вновь временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за сильных осадков. "Аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов. В период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Северную столицу", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что, по данным аэродромной службы, коэффициент сцепления ВПП находится в нормативном состоянии.
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аэропорт пулково, ограничения
Происшествия, аэропорт Пулково, ограничения
В аэропорте "Пулково" сняли огранияения
Аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов - Росавиация
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов, на запасных аэродромах в Москве ранее приземлились 17 самолетов, сообщает Росавиация.
В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов. Позже в 16.30 аэропорт вновь вновь временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за сильных осадков.
"Аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов. В период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Северную столицу", - говорится в сообщении.
В аэропорте "Пулково" ввели временные ограничения
Ведомство уточнило, что, по данным аэродромной службы, коэффициент сцепления ВПП находится в нормативном состоянии.