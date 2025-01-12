https://1prime.ru/20250112/pulkovo-854144303.html

В аэропорте "Пулково" сняли огранияения

В аэропорте "Пулково" сняли огранияения - 12.01.2025, ПРАЙМ

В аэропорте "Пулково" сняли огранияения

Петербургский аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов, на запасных аэродромах в Москве ранее приземлились 17 самолетов, сообщает Росавиация. | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T18:25+0300

2025-01-12T18:25+0300

2025-01-12T18:25+0300

происшествия

аэропорт пулково

ограничения

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Петербургский аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов, на запасных аэродромах в Москве ранее приземлились 17 самолетов, сообщает Росавиация. В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов. Позже в 16.30 аэропорт вновь вновь временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за сильных осадков. "Аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов. В период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Северную столицу", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что, по данным аэродромной службы, коэффициент сцепления ВПП находится в нормативном состоянии.

https://1prime.ru/20250112/aeroport-854143417.html

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аэропорт пулково, ограничения