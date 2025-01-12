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На побережье Крыма обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
На побережье Крыма обнаружили новые выбросы нефтепродуктов - 12.01.2025, ПРАЙМ
На побережье Крыма обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
На побережье шести муниципалитетов Крыма были обнаружены новые выбросы нефтепродуктов. Их общая протяженность - более 12 км, передает пресс-служба МЧС России. | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T18:49+0300
2025-01-12T18:49+0300
2025-01-12T18:49+0300
происшествия
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загрязнение
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. На побережье шести муниципалитетов Крыма были обнаружены новые выбросы нефтепродуктов. Их общая протяженность - более 12 км, передает пресс-служба МЧС России. Как указывается в сообщении, новые загрязненные участки расположены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском и Черноморском районах, на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района.К местам обнаруженных выбросов направлены силы для полной очистки.
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крым, загрязнение, нефтепродукты
Происшествия, КРЫМ, загрязнение, нефтепродукты
На побережье Крыма обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
МЧС: на побережье Крыма обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. На побережье шести муниципалитетов Крыма были обнаружены новые выбросы нефтепродуктов. Их общая протяженность - более 12 км, передает пресс-служба МЧС России.
Как указывается в сообщении, новые загрязненные участки расположены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском и Черноморском районах, на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района.
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К местам обнаруженных выбросов направлены силы для полной очистки.