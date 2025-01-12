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Отменены десять рейсов Петербург-Москва и обратно

Отменены десять рейсов Петербург-Москва и обратно - 12.01.2025, ПРАЙМ

Отменены десять рейсов Петербург-Москва и обратно

Всего 10 рейсов на данный момент отменены по маршруту "Пулково" - "Шереметьево" и обратно из-за погодных условий в Петербурге, сообщила авиакомпания "Россия". | 12.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-12T20:02+0300

2025-01-12T20:02+0300

происшествия

москва

санкт-петербург

отмена рейсов

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Всего 10 рейсов на данный момент отменены по маршруту "Пулково" - "Шереметьево" и обратно из-за погодных условий в Петербурге, сообщила авиакомпания "Россия". Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов "Оперативная информация по отмененным рейсам из Шереметьево в Санкт-Петербург по причине сложных погодных условий: FV6216, FV6244, FV6272, FV6046, FV6856, FV6428, FV6516, FV6518…Отменены рейсы из Санкт-Петербурга в Шереметьево: FV6517, FV6519". Пассажиры будут отправлены из Пулково рейсом FV6520 в 20.30 мск. Из Шереметьево - рейсом "Аэрофлота" SU11.

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