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Отменены десять рейсов Петербург-Москва и обратно - 12.01.2025, ПРАЙМ
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Отменены десять рейсов Петербург-Москва и обратно
Отменены десять рейсов Петербург-Москва и обратно - 12.01.2025, ПРАЙМ
Отменены десять рейсов Петербург-Москва и обратно
Всего 10 рейсов на данный момент отменены по маршруту "Пулково" - "Шереметьево" и обратно из-за погодных условий в Петербурге, сообщила авиакомпания "Россия". | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T20:02+0300
2025-01-12T20:02+0300
происшествия
москва
санкт-петербург
отмена рейсов
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Всего 10 рейсов на данный момент отменены по маршруту "Пулково" - "Шереметьево" и обратно из-за погодных условий в Петербурге, сообщила авиакомпания "Россия". Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов "Оперативная информация по отмененным рейсам из Шереметьево в Санкт-Петербург по причине сложных погодных условий: FV6216, FV6244, FV6272, FV6046, FV6856, FV6428, FV6516, FV6518…Отменены рейсы из Санкт-Петербурга в Шереметьево: FV6517, FV6519". Пассажиры будут отправлены из Пулково рейсом FV6520 в 20.30 мск. Из Шереметьево - рейсом "Аэрофлота" SU11.
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москва, санкт-петербург, отмена рейсов
Происшествия, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, отмена рейсов
20:02 12.01.2025
 
Отменены десять рейсов Петербург-Москва и обратно

Десять рейсов по маршруту Петербург-Москва и обратно отменили из-за погоды

© РИА Новости . И.Денисенко | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . И.Денисенко
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Всего 10 рейсов на данный момент отменены по маршруту "Пулково" - "Шереметьево" и обратно из-за погодных условий в Петербурге, сообщила авиакомпания "Россия".
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов
"Оперативная информация по отмененным рейсам из Шереметьево в Санкт-Петербург по причине сложных погодных условий: FV6216, FV6244, FV6272, FV6046, FV6856, FV6428, FV6516, FV6518…Отменены рейсы из Санкт-Петербурга в Шереметьево: FV6517, FV6519".
Аэрофлот. - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
Рейс Москва - Ереван совершил вынужденную посадку в Махачкале
19:25
Пассажиры будут отправлены из Пулково рейсом FV6520 в 20.30 мск. Из Шереметьево - рейсом "Аэрофлота" SU11.
 
ПроисшествияМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГотмена рейсов
 
 
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