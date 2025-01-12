В США резко отреагировали на решение американских компаний по России
Макфол счел позором решение компаний из США платить налоги в бюджет России
© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek.
"Абсолютно позорно, что американские компании выбрали остаться в России..." — сказал он.
Так Макфол отреагировал на сообщение о том, что некоторые крупные компании из США продолжают платить налоги в бюджет России.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Отмечалось, что рестрикции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
"Абсолютно позорно, что американские компании выбрали остаться в России..." — сказал он.
Так Макфол отреагировал на сообщение о том, что некоторые крупные компании из США продолжают платить налоги в бюджет России.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Отмечалось, что рестрикции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.