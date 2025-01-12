https://1prime.ru/20250112/sanktsii-854141801.html

В США резко отреагировали на решение американских компаний по России

В США резко отреагировали на решение американских компаний по России - 12.01.2025, ПРАЙМ

В США резко отреагировали на решение американских компаний по России

Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek."Абсолютно позорно, что... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T12:49+0300

2025-01-12T12:49+0300

2025-01-12T12:49+0300

россия

сша

санкции против рф

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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek."Абсолютно позорно, что американские компании выбрали остаться в России..." — сказал он.Так Макфол отреагировал на сообщение о том, что некоторые крупные компании из США продолжают платить налоги в бюджет России.Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Отмечалось, что рестрикции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.

https://1prime.ru/20250111/sanktsii-854136101.html

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россия, сша, санкции против рф