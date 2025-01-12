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В США резко отреагировали на решение американских компаний по России - 12.01.2025, ПРАЙМ
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В США резко отреагировали на решение американских компаний по России
В США резко отреагировали на решение американских компаний по России - 12.01.2025, ПРАЙМ
В США резко отреагировали на решение американских компаний по России
Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek."Абсолютно позорно, что... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T12:49+0300
2025-01-12T12:49+0300
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek."Абсолютно позорно, что американские компании выбрали остаться в России..." — сказал он.Так Макфол отреагировал на сообщение о том, что некоторые крупные компании из США продолжают платить налоги в бюджет России.Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Отмечалось, что рестрикции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
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россия, сша, санкции против рф
РОССИЯ, США, санкции против РФ
12:49 12.01.2025
 
В США резко отреагировали на решение американских компаний по России

Макфол счел позором решение компаний из США платить налоги в бюджет России

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бывший посол США в России Майкл Макфол резко осудил нежелание американских компаний уйти с российского рынка, пишет Newsweek.

"Абсолютно позорно, что американские компании выбрали остаться в России..." — сказал он.

Так Макфол отреагировал на сообщение о том, что некоторые крупные компании из США продолжают платить налоги в бюджет России.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Отмечалось, что рестрикции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
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