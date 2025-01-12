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В МИД Венгрии предрекли Европе проблемы из-за санкций США в энергосекторе - 12.01.2025, ПРАЙМ
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В МИД Венгрии предрекли Европе проблемы из-за санкций США в энергосекторе
В МИД Венгрии предрекли Европе проблемы из-за санкций США в энергосекторе - 12.01.2025, ПРАЙМ
В МИД Венгрии предрекли Европе проблемы из-за санкций США в энергосекторе
Новые санкции уходящей администрации США против энергосектора РФ и Сербии ставят Европу перед угрозой серьезного повышения цен на топливо, заявил министр... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T14:20+0300
2025-01-12T15:01+0300
россия
сша
венгрия
санкции против рф
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БУДАПЕШТ, 12 янв - ПРАЙМ. Новые санкции уходящей администрации США против энергосектора РФ и Сербии ставят Европу перед угрозой серьезного повышения цен на топливо, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Потерпевшая на президентских выборах серьезное поражение, и поэтому уходящая администрация США на днях ввела новый пакет санкций в энергосекторе. Этот санкционный пакет снова создает для центральной Европы серьезные вызовы... Санкции уходящей американской администрации могут привести к серьезному повышению цен на топливо в Центральной Европе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*. Он добавил, что включение в санкционный список российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром") приведет к дефициту нефти на европейском рынке и, как следствие, увеличению спроса на нефтепродукты при отсутствии роста предложения. В то же время Сийярто добавил, что Венгрия будет интенсивно сотрудничать с региональными партнерами, чтобы минимизировать ущерб от санкций США против энергосектора России.США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.* Деятельность Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в России.
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россия, сша, венгрия, санкции против рф
РОССИЯ, США, ВЕНГРИЯ, санкции против РФ
14:20 12.01.2025 (обновлено: 15:01 12.01.2025)
 
В МИД Венгрии предрекли Европе проблемы из-за санкций США в энергосекторе

Сийярто: санкции США в энергосекторе угрожают ЕС серьезным удорожанием топлива

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 12 янв - ПРАЙМ. Новые санкции уходящей администрации США против энергосектора РФ и Сербии ставят Европу перед угрозой серьезного повышения цен на топливо, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Потерпевшая на президентских выборах серьезное поражение, и поэтому уходящая администрация США на днях ввела новый пакет санкций в энергосекторе. Этот санкционный пакет снова создает для центральной Европы серьезные вызовы... Санкции уходящей американской администрации могут привести к серьезному повышению цен на топливо в Центральной Европе", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.
Он добавил, что включение в санкционный список российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром") приведет к дефициту нефти на европейском рынке и, как следствие, увеличению спроса на нефтепродукты при отсутствии роста предложения.
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В то же время Сийярто добавил, что Венгрия будет интенсивно сотрудничать с региональными партнерами, чтобы минимизировать ущерб от санкций США против энергосектора России.
США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
* Деятельность Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в России.
 
РОССИЯСШАВЕНГРИЯсанкции против РФ
 
 
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