https://1prime.ru/20250112/sarmer-854144822.html

"Очень глуп". План Стармера по Украине разозлил британцев

"Очень глуп". План Стармера по Украине разозлил британцев - 12.01.2025, ПРАЙМ

"Очень глуп". План Стармера по Украине разозлил британцев

Читатели The Telegraph выразили негодование в связи с намерением премьер-министра Великобритании Кира Стармера в ближайшее время посетить с визитом Киев, чтобы... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T19:17+0300

2025-01-12T19:17+0300

2025-01-12T19:17+0300

политика

премьер-министр великобритании

план

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МОСКВА, 12 янв — МОСКВА. Читатели The Telegraph выразили негодование в связи с намерением премьер-министра Великобритании Кира Стармера в ближайшее время посетить с визитом Киев, чтобы обсудить размещение на украинской территории британского воинского контингента в составе миротворческих сил. В своих комментариях к сообщению о планируемом визите премьера британцы раскритиковали как сам план, так и непосредственно Стармера.Серия комментария началась с сарказма: "Позвольте уточнить. Он (Стармер - прим. ред.) должен уехать в Киев и никогда не возвращаться оттуда? Тогда наша страна сможет вернуться к нормальной жизни".Два других комментатора решили обойтись без язвительности, предпочтя скромно и просто отметить неадекватность политики Сатрмера: "Он проявляет больше интереса и заботы об Украине, чем о народе своей страны, особенно о наших вооруженных силах"."Нет, у нас нет военных сил для иностранных авантюр. У нас даже нет достаточного количества войск для выполнения наших обязательств в НАТО".Еще один комментатор не поленился как указать на умственную неполноценность действующего премьера и ограниченные возможности бюджета Туманного Альбиона, так и посоветовать, чем на самом деле стоит заняться правительству: "Стармер очень глуп. Конечно, Зеленский хочет, чтобы войска НАТО находились на Украине. Пора понять, что Великобритания не может позволить себе быть мировым жандармом. Лучше отправить корабли с военными в Ла-Манш, чтобы отгонять там нелегальных иммигрантов".Заканчивается серия снова сарказмом: "Сколько у нас сейчас солдат в запасе? Наберется хотя бы двузначное число?"Как ранее сообщала газета Washington Post, ссылаясь на данные источников, ряд государств Евросоюза рассматривают возможность отправки воинских контингентов на Украину после заключение мира между Киевом и Москвой.

https://1prime.ru/20250111/gaz-854133933.html

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премьер-министр великобритании, план