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США нарастили импорт одного продукта из России до трехлетнего максимума
США нарастили импорт одного продукта из России до трехлетнего максимума - 12.01.2025, ПРАЙМ
США нарастили импорт одного продукта из России до трехлетнего максимума
Соединенные Штаты по итогам 11 месяцев ушедшего года втрое увеличили покупки российской продукции из какао, в основном шоколада - до максимума за три года,... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T08:07+0300
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты по итогам 11 месяцев ушедшего года втрое увеличили покупки российской продукции из какао, в основном шоколада - до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, по итогам января-ноября 2024 года США закупили в России какао и продуктов из него почти на 2,5 миллиона долларов – в три раза больше, чем за тот же период годом ранее. Это максимальный с 2021 года объем покупок за 11 месяцев. Рекордными были и ноябрьские покупки - за этот месяц американцы купили российского какао на максимальные с января 2022 года 389 тысяч долларов. За месяц импорт вырос на 1%, а за год – в 2,1 раза. Главным образом США покупают у России шоколад и другие готовые пищевые продукты с какао – например, конфеты. Также изредка и в небольших объемах импортируется какао-порошок без подсластителей. При этом в ноябре, после резкого роста месяцем ранее, Штаты немного сократили покупки шоколада и конфет, нарастив при этом покупки порошка. Так, за ноябрь поставки шоколада из РФ в США составили 376 тысяч долларов против 381 тысячи в октябре, какао-порошка - 12,7 тысячи долларов против октябрьских 3,7 тысячи. А по итогам 11 месяцев импорт шоколада и какао-порошка составил 2,48 миллиона и 18,8 тысячи долларов соответственно.
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США нарастили импорт одного продукта из России до трехлетнего максимума
США нарастили импорт шоколада из России до трехлетнего максимума
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты по итогам 11 месяцев ушедшего года втрое увеличили покупки российской продукции из какао, в основном шоколада - до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, по итогам января-ноября 2024 года США закупили в России какао и продуктов из него почти на 2,5 миллиона долларов – в три раза больше, чем за тот же период годом ранее. Это максимальный с 2021 года объем покупок за 11 месяцев.
Рекордными были и ноябрьские покупки - за этот месяц американцы купили российского какао на максимальные с января 2022 года 389 тысяч долларов. За месяц импорт вырос на 1%, а за год – в 2,1 раза.
Германия, Бельгия и Польша остались лидерами по экспорту шоколада
Главным образом США покупают у России шоколад и другие готовые пищевые продукты с какао – например, конфеты. Также изредка и в небольших объемах импортируется какао-порошок без подсластителей.
При этом в ноябре, после резкого роста месяцем ранее, Штаты немного сократили покупки шоколада и конфет, нарастив при этом покупки порошка. Так, за ноябрь поставки шоколада из РФ в США составили 376 тысяч долларов против 381 тысячи в октябре, какао-порошка - 12,7 тысячи долларов против октябрьских 3,7 тысячи. А по итогам 11 месяцев импорт шоколада и какао-порошка составил 2,48 миллиона и 18,8 тысячи долларов соответственно.