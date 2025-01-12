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В США забили тревогу из-за возможной потери важнейшего региона из-за БРИКС - 12.01.2025, ПРАЙМ
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В США забили тревогу из-за возможной потери важнейшего региона из-за БРИКС
В США забили тревогу из-за возможной потери важнейшего региона из-за БРИКС - 12.01.2025, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за возможной потери важнейшего региона из-за БРИКС
Возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет собой значительную угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T10:05+0300
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет собой значительную угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале журналиста Дэнни Хайфона."Наблюдайте за Филиппинами, потому что они не будут просто сидеть в одиночестве. Филиппины &lt;...&gt; вступят (в БРИКС. — Прим. ред.). И тогда придет конец позициям Америки в Тихом океане", — отметил он.По мнению эксперта, Манила не сможет игнорировать ситуацию, когда многие соседи по Юго-Восточной Азии уже вступают в БРИКС. Риттер подчеркнул, что три крупнейших государства региона уже связаны с этой организацией: Индонезия является полноправным членом БРИКС, а Малайзия и Таиланд выступают в качестве стран-партнеров.Аналитик отмечает, что Юго-Восточная Азия является еще одним регионом, где, по мнению США, они занимают доминирующее положение. Однако, по словам Риттера, вступление Индонезии, Малайзии и Таиланда значит, что БРИКС станет ведущей силой в этом регионе.БРИКС — это межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, к которому в 2011 году присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 года председательство в организации перешло от Москвы к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале января этого года — Индонезия. Среди стран-партнеров БРИКС находятся Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан.
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россия, брикс, сша, запад
РОССИЯ, БРИКС, США, ЗАПАД
10:05 12.01.2025
 
В США забили тревогу из-за возможной потери важнейшего региона из-за БРИКС

Риттер: вступление Филиппин в БРИКС лишит США позиций в Тихоокеанском регионе

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет собой значительную угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале журналиста Дэнни Хайфона.
"Наблюдайте за Филиппинами, потому что они не будут просто сидеть в одиночестве. Филиппины <...> вступят (в БРИКС. — Прим. ред.). И тогда придет конец позициям Америки в Тихом океане", — отметил он.
По мнению эксперта, Манила не сможет игнорировать ситуацию, когда многие соседи по Юго-Восточной Азии уже вступают в БРИКС. Риттер подчеркнул, что три крупнейших государства региона уже связаны с этой организацией: Индонезия является полноправным членом БРИКС, а Малайзия и Таиланд выступают в качестве стран-партнеров.
Города мира. Джакарта - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
Индонезия стала членом БРИКС
6 января, 18:50
Аналитик отмечает, что Юго-Восточная Азия является еще одним регионом, где, по мнению США, они занимают доминирующее положение. Однако, по словам Риттера, вступление Индонезии, Малайзии и Таиланда значит, что БРИКС станет ведущей силой в этом регионе.
БРИКС — это межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, к которому в 2011 году присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 года председательство в организации перешло от Москвы к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале января этого года — Индонезия. Среди стран-партнеров БРИКС находятся Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан.
 
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