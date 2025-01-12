https://1prime.ru/20250112/tramp-854140680.html
В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине
В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине - 12.01.2025, ПРАЙМ
В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине
Швейцария готова организовать встречу между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения конфликта на... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T09:10+0300
2025-01-12T09:10+0300
2025-01-12T09:10+0300
россия
сша
швейцария
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Швейцария готова организовать встречу между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения конфликта на Украине, если они сделают соответствующий запрос. Об этом сообщает газета Le Temps, ссылаясь на Николя Бидо, руководителя службы информации МИД Швейцарии."После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие достижению мира", — отметил он.В пятницу Трамп сообщил журналистам о возможности встречи с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это заявление было лишь ответом на гипотетический вопрос.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что сможет решить украинский конфликт через переговоры и даже утверждал, что может сделать это за один день. В Москве считают, что такая проблема требует более сложного подхода.В декабре Путин на прямой линии выразил готовность к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если встреча состоится, у президентов будет много тем для обсуждения.
https://1prime.ru/20250112/ukraina-854140534.html
сша
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_95105b0c5b02fd13b00fbcdb5742e07e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, швейцария, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, ШВЕЙЦАРИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине
Le Temps: Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Швейцария готова организовать встречу между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения конфликта на Украине, если они сделают соответствующий запрос. Об этом сообщает газета Le Temps, ссылаясь на Николя Бидо, руководителя службы информации МИД Швейцарии.
"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие достижению мира", — отметил он.
В пятницу Трамп сообщил журналистам о возможности встречи с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это заявление было лишь ответом на гипотетический вопрос.
Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что сможет решить украинский конфликт через переговоры и даже утверждал, что может сделать это за один день. В Москве считают, что такая проблема требует более сложного подхода.
В декабре Путин на прямой линии выразил готовность к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если встреча состоится, у президентов будет много тем для обсуждения.
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине