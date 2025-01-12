https://1prime.ru/20250112/tramp-854140680.html

В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине

В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине - 12.01.2025, ПРАЙМ

В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине

Швейцария готова организовать встречу между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения конфликта на... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T09:10+0300

2025-01-12T09:10+0300

2025-01-12T09:10+0300

россия

сша

швейцария

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Швейцария готова организовать встречу между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения конфликта на Украине, если они сделают соответствующий запрос. Об этом сообщает газета Le Temps, ссылаясь на Николя Бидо, руководителя службы информации МИД Швейцарии."После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие достижению мира", — отметил он.В пятницу Трамп сообщил журналистам о возможности встречи с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это заявление было лишь ответом на гипотетический вопрос.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что сможет решить украинский конфликт через переговоры и даже утверждал, что может сделать это за один день. В Москве считают, что такая проблема требует более сложного подхода.В декабре Путин на прямой линии выразил готовность к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если встреча состоится, у президентов будет много тем для обсуждения.

https://1prime.ru/20250112/ukraina-854140534.html

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россия, сша, швейцария, дональд трамп, владимир путин