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В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине - 12.01.2025, ПРАЙМ
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В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине
В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине - 12.01.2025, ПРАЙМ
В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине
Швейцария готова организовать встречу между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения конфликта на... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T09:10+0300
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россия
сша
швейцария
дональд трамп
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Швейцария готова организовать встречу между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения конфликта на Украине, если они сделают соответствующий запрос. Об этом сообщает газета Le Temps, ссылаясь на Николя Бидо, руководителя службы информации МИД Швейцарии."После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие достижению мира", — отметил он.В пятницу Трамп сообщил журналистам о возможности встречи с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это заявление было лишь ответом на гипотетический вопрос.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что сможет решить украинский конфликт через переговоры и даже утверждал, что может сделать это за один день. В Москве считают, что такая проблема требует более сложного подхода.В декабре Путин на прямой линии выразил готовность к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если встреча состоится, у президентов будет много тем для обсуждения.
https://1prime.ru/20250112/ukraina-854140534.html
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россия, сша, швейцария, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, ШВЕЙЦАРИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин
09:10 12.01.2025
 
В Швейцарии выступили с неожиданным предложением после слов Трампа о Путине

Le Temps: Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Швейцария готова организовать встречу между российским президентом Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом для обсуждения конфликта на Украине, если они сделают соответствующий запрос. Об этом сообщает газета Le Temps, ссылаясь на Николя Бидо, руководителя службы информации МИД Швейцарии.
"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие достижению мира", — отметил он.
В пятницу Трамп сообщил журналистам о возможности встречи с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это заявление было лишь ответом на гипотетический вопрос.
Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что сможет решить украинский конфликт через переговоры и даже утверждал, что может сделать это за один день. В Москве считают, что такая проблема требует более сложного подхода.
В декабре Путин на прямой линии выразил готовность к разговору и встрече с Трампом, добавив, что если встреча состоится, у президентов будет много тем для обсуждения.
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
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08:28
 
РОССИЯСШАШВЕЙЦАРИЯДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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