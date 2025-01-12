https://1prime.ru/20250112/tramp-854142059.html

В Крыму надеются, что администрация Трампа признает статус полуострова

В Крыму надеются, что администрация Трампа признает статус полуострова - 12.01.2025, ПРАЙМ

В Крыму надеются, что администрация Трампа признает статус полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил надежду, что новая администрация США найдет силы признать российский статус полуострова, так как его... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T13:47+0300

2025-01-12T13:47+0300

2025-01-12T13:47+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил надежду, что новая администрация США найдет силы признать российский статус полуострова, так как его воссоединение с Россией путем референдума в 2014 году было предельно честным и максимально легитимным. "Мы, конечно, с удовлетворением приняли бы признание российского Крыма, Крымской весны. Надеюсь, новая администрация США найдет в себе силы принять это решение. Потому что это была реакция на госпереворот в Киеве, на беззаконие киевских преступников. Наше решение было предельно честным и максимально легитимным. Гораздо более честным и легитимным, чем принятие Декларации независимости США в 1776 году", - сказал Константинов в беседе с РИА Новости. При этом глава парламента подчеркнул, что для самих крымчан признание со стороны США их выбора на референдуме в 2014 году не является самоцелью. "Наша республика уже более 10 лет является полноправным субъектом Российской Федерации, но для всего мира такое признание было бы знаковым, справедливым событием. А вообще — для нас 20 января 2025 года — это, прежде всего, 34-я годовщина первого крымского референдума, День Республики Крым, а уж потом — день инаугурации Трампа", - сказал Константинов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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россия, крым, сша, дональд трамп