https://1prime.ru/20250112/ukraina-854143165.html

"Оптимальный вариант". В США дали обескураживающий совет Украине

"Оптимальный вариант". В США дали обескураживающий совет Украине - 12.01.2025, ПРАЙМ

"Оптимальный вариант". В США дали обескураживающий совет Украине

Обозреватель Дэниэл Депетрис в материале для издания The American Conservative порекомендовал Украине остаться в нейтральном статусе и прекратить попытки стать... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T16:36+0300

2025-01-12T16:36+0300

2025-01-12T16:36+0300

политика

украина

нато

экспертное мнение

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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Обозреватель Дэниэл Депетрис в материале для издания The American Conservative порекомендовал Украине остаться в нейтральном статусе и прекратить попытки стать членом НАТО, поскольку они обречены на провал.По утверждению Депетриса, "нейтралитет — это не только оптимальный и наименее рискованный вариант для США и Европы, но и величайшее благо для самой Украины".Аргументируя свой тезис, обозреватель отмечает, что Украина в любом случае не сможет реализовать мечты своего нынешнего руководства по вступлению в Североатлантический альянс, поскольку страны-участницы блока явно не способны преодолеть существующие противоречия по этому вопросу и не смогут достичь согласия."Отказ Украины от членства в НАТО и других соглашений с аналогичными обязательствами в сфере безопасности — лишь подтверждение объективной реальности", — подытожил Депетрис.

https://1prime.ru/20250109/nato-854106206.html

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украина, нато, экспертное мнение