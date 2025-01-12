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"Оптимальный вариант". В США дали обескураживающий совет Украине
"Оптимальный вариант". В США дали обескураживающий совет Украине - 12.01.2025, ПРАЙМ
"Оптимальный вариант". В США дали обескураживающий совет Украине
Обозреватель Дэниэл Депетрис в материале для издания The American Conservative порекомендовал Украине остаться в нейтральном статусе и прекратить попытки стать... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T16:36+0300
2025-01-12T16:36+0300
2025-01-12T16:36+0300
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Обозреватель Дэниэл Депетрис в материале для издания The American Conservative порекомендовал Украине остаться в нейтральном статусе и прекратить попытки стать членом НАТО, поскольку они обречены на провал.По утверждению Депетриса, "нейтралитет — это не только оптимальный и наименее рискованный вариант для США и Европы, но и величайшее благо для самой Украины".Аргументируя свой тезис, обозреватель отмечает, что Украина в любом случае не сможет реализовать мечты своего нынешнего руководства по вступлению в Североатлантический альянс, поскольку страны-участницы блока явно не способны преодолеть существующие противоречия по этому вопросу и не смогут достичь согласия."Отказ Украины от членства в НАТО и других соглашений с аналогичными обязательствами в сфере безопасности — лишь подтверждение объективной реальности", — подытожил Депетрис.
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украина, нато, экспертное мнение
Политика, УКРАИНА, НАТО, экспертное мнение
"Оптимальный вариант". В США дали обескураживающий совет Украине
TAC: Украине следует придерживаться нейтралитета и отказаться от членства в НАТО
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ.
Обозреватель Дэниэл Депетрис в материале для издания The American Conservative
порекомендовал Украине остаться в нейтральном статусе и прекратить попытки стать членом НАТО, поскольку они обречены на провал.
По утверждению Депетриса, "нейтралитет — это не только оптимальный и наименее рискованный вариант для США и Европы, но и величайшее благо для самой Украины".
Аргументируя свой тезис, обозреватель отмечает, что Украина в любом случае не сможет реализовать мечты своего нынешнего руководства по вступлению в Североатлантический альянс, поскольку страны-участницы блока явно не способны преодолеть существующие противоречия по этому вопросу и не смогут достичь согласия.
"Имеет право". В США сделали неожиданное заявление об Украине и НАТО
"Отказ Украины от членства в НАТО и других соглашений с аналогичными обязательствами в сфере безопасности — лишь подтверждение объективной реальности", — подытожил Депетрис.