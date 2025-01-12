https://1prime.ru/20250112/ukraina-854145476.html
"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве
"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве - 12.01.2025, ПРАЙМ
"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве
Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя в соцсети X циничное высказывание сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма* об украинских природных... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T20:39+0300
2025-01-12T20:39+0300
2025-01-12T20:40+0300
политика
политика сша
украина
природные ресурсы
https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_0:16:3076:1746_1920x0_80_0_0_580e027bc703455b83b5ffdf4f2194aa.jpg
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя в соцсети X циничное высказывание сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма* об украинских природных богатствах, подверг жесткой критике меркантильную позицию Соединенных Штатов в отношении Украины.Боуз опубликовал с соцсети крайне эмоциональный комментарий: "Им (США - прим. ред.) плевать на миллион погибших украинцев, они поставляли оружие и останавливали мирный договор. Им плевать на демократию, на украинскую диктатуру. Им плевать, что "свобода" украинцев — это тюрьма под открытым небом. Им важна прибыль", — написал он.Ранее Грэм* сделал заявление о том, что Соединенным Штатам ни в коем случае нельзя проиграть в конфликте на Украине, иначе природные ресурсы этой страны, которые оцениваются в $10-12 трлн, достанутся не им, а Российской Федерации и Китаю. * Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ
https://1prime.ru/20250112/ssha-854141074.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_9d0abf9a01c3e436265d9785491b1856.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика сша, украина, природные ресурсы
Политика, политика США, УКРАИНА, природные ресурсы
"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве
Журналист Боуз: США абсолютно не интересуют погибшие - им важна только прибыль
МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя в соцсети X
циничное высказывание сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма* об украинских природных богатствах, подверг жесткой критике меркантильную позицию Соединенных Штатов в отношении Украины.
Боуз опубликовал с соцсети крайне эмоциональный комментарий: "Им (США - прим. ред.) плевать на миллион погибших украинцев, они поставляли оружие и останавливали мирный договор. Им плевать на демократию, на украинскую диктатуру. Им плевать, что "свобода" украинцев — это тюрьма под открытым небом. Им важна прибыль", — написал он.
Ранее Грэм* сделал заявление о том, что Соединенным Штатам ни в коем случае нельзя проиграть в конфликте на Украине, иначе природные ресурсы этой страны, которые оцениваются в $10-12 трлн, достанутся не им, а Российской Федерации и Китаю.
В США забили тревогу из-за возможной потери важнейшего региона из-за БРИКС
* Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ