https://1prime.ru/20250112/ukraina-854145476.html

"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве

"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве - 12.01.2025, ПРАЙМ

"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве

Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя в соцсети X циничное высказывание сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма* об украинских природных... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T20:39+0300

2025-01-12T20:39+0300

2025-01-12T20:40+0300

политика

политика сша

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природные ресурсы

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя в соцсети X циничное высказывание сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма* об украинских природных богатствах, подверг жесткой критике меркантильную позицию Соединенных Штатов в отношении Украины.Боуз опубликовал с соцсети крайне эмоциональный комментарий: "Им (США - прим. ред.) плевать на миллион погибших украинцев, они поставляли оружие и останавливали мирный договор. Им плевать на демократию, на украинскую диктатуру. Им плевать, что "свобода" украинцев — это тюрьма под открытым небом. Им важна прибыль", — написал он.Ранее Грэм* сделал заявление о том, что Соединенным Штатам ни в коем случае нельзя проиграть в конфликте на Украине, иначе природные ресурсы этой страны, которые оцениваются в $10-12 трлн, достанутся не им, а Российской Федерации и Китаю. * Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ

https://1prime.ru/20250112/ssha-854141074.html

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политика сша, украина, природные ресурсы