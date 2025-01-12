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"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве - 12.01.2025, ПРАЙМ
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"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве
"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве - 12.01.2025, ПРАЙМ
"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве
Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя в соцсети X циничное высказывание сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма* об украинских природных... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T20:39+0300
2025-01-12T20:40+0300
политика
политика сша
украина
природные ресурсы
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя в соцсети X циничное высказывание сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма* об украинских природных богатствах, подверг жесткой критике меркантильную позицию Соединенных Штатов в отношении Украины.Боуз опубликовал с соцсети крайне эмоциональный комментарий: "Им (США - прим. ред.) плевать на миллион погибших украинцев, они поставляли оружие и останавливали мирный договор. Им плевать на демократию, на украинскую диктатуру. Им плевать, что "свобода" украинцев — это тюрьма под открытым небом. Им важна прибыль", — написал он.Ранее Грэм* сделал заявление о том, что Соединенным Штатам ни в коем случае нельзя проиграть в конфликте на Украине, иначе природные ресурсы этой страны, которые оцениваются в $10-12 трлн, достанутся не им, а Российской Федерации и Китаю. * Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ
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политика сша, украина, природные ресурсы
Политика, политика США, УКРАИНА, природные ресурсы
20:39 12.01.2025 (обновлено: 20:40 12.01.2025)
 
"Им плевать". В Евросоюзе обвинили США в людоедстве

Журналист Боуз: США абсолютно не интересуют погибшие - им важна только прибыль

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя в соцсети X циничное высказывание сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма* об украинских природных богатствах, подверг жесткой критике меркантильную позицию Соединенных Штатов в отношении Украины.
Боуз опубликовал с соцсети крайне эмоциональный комментарий: "Им (США - прим. ред.) плевать на миллион погибших украинцев, они поставляли оружие и останавливали мирный договор. Им плевать на демократию, на украинскую диктатуру. Им плевать, что "свобода" украинцев — это тюрьма под открытым небом. Им важна прибыль", — написал он.
Ранее Грэм* сделал заявление о том, что Соединенным Штатам ни в коем случае нельзя проиграть в конфликте на Украине, иначе природные ресурсы этой страны, которые оцениваются в $10-12 трлн, достанутся не им, а Российской Федерации и Китаю.
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
В США забили тревогу из-за возможной потери важнейшего региона из-за БРИКС
10:05
* Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ
 
Политикаполитика СШАУКРАИНАприродные ресурсы
 
 
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