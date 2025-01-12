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Глава ФБР сообщил о внедрении Китаем вредоносного ПО в инфраструктуру США
Глава ФБР сообщил о внедрении Китаем вредоносного ПО в инфраструктуру США - 12.01.2025, ПРАЙМ
Глава ФБР сообщил о внедрении Китаем вредоносного ПО в инфраструктуру США
Глава ФБР Кристофер Рэй в беседе с телеканалом CBS обвинил Китай во внедрении вредоносного ПО в критически важные инфраструктурные объекты Соединенных Штатов, в | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T22:39+0300
2025-01-12T22:39+0300
2025-01-12T22:39+0300
фбр
вредоносное по
китай
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МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Глава ФБР Кристофер Рэй в беседе с телеканалом CBS обвинил Китай во внедрении вредоносного ПО в критически важные инфраструктурные объекты Соединенных Штатов, в частности, в очистные сооружения, энергосети, газопроводы и телекоммуникационные системы. По словам шефа ФБР, в киберпространстве КНР угрожает не только кражей данных, но также целенаправленным размещением вредоносных программ в гражданской инфраструктуре Соединенных Штатов, чтобы иметь возможность наносить реальный урон "в любое время по своему усмотрению".При этом Рэй как об установленном факте сообщил о том, что Китай уже сегодня располагает широкими возможностями для нанесения ущерба важнейшим секторам США, среди которых он указал транспорт, водоснабжение и энергетика. Это, подчеркнул директор ФБР, угрожает интересам американской нацбезопасности.
https://1prime.ru/20250102/mask-854007100.html
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фбр, вредоносное по, китай
ФБР, вредоносное ПО, КИТАЙ
Глава ФБР сообщил о внедрении Китаем вредоносного ПО в инфраструктуру США
Директор ФБР Рэй: Китай внедрил вредоносное ПО в критическую инфраструктуру США
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Глава ФБР Кристофер Рэй в беседе с телеканалом CBS обвинил Китай во внедрении вредоносного ПО в критически важные инфраструктурные объекты Соединенных Штатов, в частности, в очистные сооружения, энергосети, газопроводы и телекоммуникационные системы.
По словам шефа ФБР, в киберпространстве КНР угрожает не только кражей данных, но также целенаправленным размещением вредоносных программ в гражданской инфраструктуре Соединенных Штатов, чтобы иметь возможность наносить реальный урон "в любое время по своему усмотрению".
Маск сделал тревожное заявление о ФБР
При этом Рэй как об установленном факте сообщил о том, что Китай уже сегодня располагает широкими возможностями для нанесения ущерба важнейшим секторам США, среди которых он указал транспорт, водоснабжение и энергетика. Это, подчеркнул директор ФБР, угрожает интересам американской нацбезопасности.