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Глава ФБР сообщил о внедрении Китаем вредоносного ПО в инфраструктуру США

Глава ФБР сообщил о внедрении Китаем вредоносного ПО в инфраструктуру США - 12.01.2025, ПРАЙМ

Глава ФБР сообщил о внедрении Китаем вредоносного ПО в инфраструктуру США

Глава ФБР Кристофер Рэй в беседе с телеканалом CBS обвинил Китай во внедрении вредоносного ПО в критически важные инфраструктурные объекты Соединенных Штатов, в | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T22:39+0300

2025-01-12T22:39+0300

2025-01-12T22:39+0300

фбр

вредоносное по

китай

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МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Глава ФБР Кристофер Рэй в беседе с телеканалом CBS обвинил Китай во внедрении вредоносного ПО в критически важные инфраструктурные объекты Соединенных Штатов, в частности, в очистные сооружения, энергосети, газопроводы и телекоммуникационные системы. По словам шефа ФБР, в киберпространстве КНР угрожает не только кражей данных, но также целенаправленным размещением вредоносных программ в гражданской инфраструктуре Соединенных Штатов, чтобы иметь возможность наносить реальный урон "в любое время по своему усмотрению".При этом Рэй как об установленном факте сообщил о том, что Китай уже сегодня располагает широкими возможностями для нанесения ущерба важнейшим секторам США, среди которых он указал транспорт, водоснабжение и энергетика. Это, подчеркнул директор ФБР, угрожает интересам американской нацбезопасности.

https://1prime.ru/20250102/mask-854007100.html

китай

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фбр, вредоносное по, китай