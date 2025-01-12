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Источник: делегация парламента Словакии прибыла в Москву

Источник: делегация парламента Словакии прибыла в Москву - 12.01.2025, ПРАЙМ

Источник: делегация парламента Словакии прибыла в Москву

Парламентская делегация Словакии во главе с вице-спикером законодательного органа, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) Андреем Данко прибыла с... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T17:34+0300

2025-01-12T17:34+0300

2025-01-12T17:53+0300

политика

визит

россия

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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Парламентская делегация Словакии во главе с вице-спикером законодательного органа, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) Андреем Данко прибыла с визитом в Москву, передает источник РИА Новости. По данным источника агентства, в Москву прибыли более десяти делегатов. При этом было отмечено, что самолет словацкой делегации прилетел с опозданием, поскольку Польша запретила ему пролет над своей территорией.Ранее вице-спикер словацкого парламента сообщил, что визит в российскую столицу нацелен на восстановление отношений с Россией и продолжит диалог, инициированный премьер-министром Словакии Робертом Фицо.Согласно планам, визит словацкой делегации продлится до 15 января.

https://1prime.ru/20250110/fitso-854121144.html

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визит, россия