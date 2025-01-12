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Источник: делегация парламента Словакии прибыла в Москву - 12.01.2025, ПРАЙМ
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Источник: делегация парламента Словакии прибыла в Москву
Источник: делегация парламента Словакии прибыла в Москву - 12.01.2025, ПРАЙМ
Источник: делегация парламента Словакии прибыла в Москву
Парламентская делегация Словакии во главе с вице-спикером законодательного органа, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) Андреем Данко прибыла с... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T17:34+0300
2025-01-12T17:53+0300
политика
визит
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Парламентская делегация Словакии во главе с вице-спикером законодательного органа, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) Андреем Данко прибыла с визитом в Москву, передает источник РИА Новости. По данным источника агентства, в Москву прибыли более десяти делегатов. При этом было отмечено, что самолет словацкой делегации прилетел с опозданием, поскольку Польша запретила ему пролет над своей территорией.Ранее вице-спикер словацкого парламента сообщил, что визит в российскую столицу нацелен на восстановление отношений с Россией и продолжит диалог, инициированный премьер-министром Словакии Робертом Фицо.Согласно планам, визит словацкой делегации продлится до 15 января.
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визит, россия
Политика, визит, РОССИЯ
17:34 12.01.2025 (обновлено: 17:53 12.01.2025)
 
Источник: делегация парламента Словакии прибыла в Москву

Источник: делегация Словакии во главе с лидером партии SNS прибыла в Москву

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкНовогодняя иллюминация на Большом Каменном мосту в Москве
Новогодняя иллюминация на Большом Каменном мосту в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Парламентская делегация Словакии во главе с вице-спикером законодательного органа, лидером партии SNS (Словацкая национальная партия) Андреем Данко прибыла с визитом в Москву, передает источник РИА Новости.
По данным источника агентства, в Москву прибыли более десяти делегатов. При этом было отмечено, что самолет словацкой делегации прилетел с опозданием, поскольку Польша запретила ему пролет над своей территорией.
Ранее вице-спикер словацкого парламента сообщил, что визит в российскую столицу нацелен на восстановление отношений с Россией и продолжит диалог, инициированный премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо
10 января, 15:40
Согласно планам, визит словацкой делегации продлится до 15 января.
 
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