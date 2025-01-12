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Еxit poll: на президентских выборах в Хорватии определился победитель - 12.01.2025, ПРАЙМ
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Еxit poll: на президентских выборах в Хорватии определился победитель
Еxit poll: на президентских выборах в Хорватии определился победитель - 12.01.2025, ПРАЙМ
Еxit poll: на президентских выборах в Хорватии определился победитель
Действующий хорватский президент Зоран Миланович побеждает на выборах главы государства, набрав с 77,86% голосов. За его конкурента Драгана Примораца... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T21:34+0300
2025-01-12T21:44+0300
политика
хорватия
голосование
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МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Действующий хорватский президент Зоран Миланович побеждает на выборах главы государства, набрав с 77,86% голосов. За его конкурента Драгана Примораца проголосовали 22,14%, следует из первых результатов exit poll. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение. Голосование проходило с 07.00 (09.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 6,7 тыс. избирательных участках в Хорватии и на 105 участках в 38 других государствах. При этом 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей, аккредитованных Государственной избирательной комиссией Хорватии.Как сообщается, голосование проходило без эксцессов.
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хорватия, голосование
Политика, ХОРВАТИЯ, голосование
21:34 12.01.2025 (обновлено: 21:44 12.01.2025)
 
Еxit poll: на президентских выборах в Хорватии определился победитель

Еxit poll: действующий президент Хорватии побеждает на выборах с большим отрывом

© fotolia.com / tiantanХорватия
Хорватия - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© fotolia.com / tiantan
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МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Действующий хорватский президент Зоран Миланович побеждает на выборах главы государства, набрав с 77,86% голосов. За его конкурента Драгана Примораца проголосовали 22,14%, следует из первых результатов exit poll. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.
Голосование проходило с 07.00 (09.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 6,7 тыс. избирательных участках в Хорватии и на 105 участках в 38 других государствах. При этом 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей, аккредитованных Государственной избирательной комиссией Хорватии.
Флаг Хорватии - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
"Симпатизирующий Кремлю". В США оценили итоги выборов в Хорватии
30 декабря 2024, 16:28
Как сообщается, голосование проходило без эксцессов.
 
ПолитикаХОРВАТИЯголосование
 
 
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