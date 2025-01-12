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Еxit poll: на президентских выборах в Хорватии определился победитель

Еxit poll: на президентских выборах в Хорватии определился победитель - 12.01.2025, ПРАЙМ

Еxit poll: на президентских выборах в Хорватии определился победитель

Действующий хорватский президент Зоран Миланович побеждает на выборах главы государства, набрав с 77,86% голосов. За его конкурента Драгана Примораца... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T21:34+0300

2025-01-12T21:34+0300

2025-01-12T21:44+0300

политика

хорватия

голосование

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МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. Действующий хорватский президент Зоран Миланович побеждает на выборах главы государства, набрав с 77,86% голосов. За его конкурента Драгана Примораца проголосовали 22,14%, следует из первых результатов exit poll. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение. Голосование проходило с 07.00 (09.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 6,7 тыс. избирательных участках в Хорватии и на 105 участках в 38 других государствах. При этом 14,6 тысячи хорватских и иностранных наблюдателей, аккредитованных Государственной избирательной комиссией Хорватии.Как сообщается, голосование проходило без эксцессов.

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хорватия, голосование