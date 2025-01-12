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ANP: в Роттердаме прогремели три взрыва - 12.01.2025, ПРАЙМ
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ANP: в Роттердаме прогремели три взрыва
ANP: в Роттердаме прогремели три взрыва - 12.01.2025, ПРАЙМ
ANP: в Роттердаме прогремели три взрыва
В ночь на воскресенье в Роттердаме (Нидерланды) прогремели три взрыва. Об этом сообщило информагентство The Algemeen Nederlands Persbureau BV, ссылаясь на... | 12.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-12T16:59+0300
2025-01-12T17:00+0300
происшествия
роттердам
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В ночь на воскресенье в Роттердаме (Нидерланды) прогремели три взрыва. Об этом сообщило информагентство The Algemeen Nederlands Persbureau BV, ссылаясь на данные правоохранителей."Три взрыва прогремели у жилых домов в разных районах Роттердама в течение часа ранним утром в воскресенье... О пострадавших не сообщалось, однако взрывы нанесли ущерб зданиям", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что первый взрыв прозвучал около 01.30 воскресенья (03.30 мск). Власти ведут расследование, на данный момент не было произведено задержаний в связи со взрывами.
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роттердам
Происшествия, Роттердам
16:59 12.01.2025 (обновлено: 17:00 12.01.2025)
 
ANP: в Роттердаме прогремели три взрыва

ANP: в ночь на воскресенье в Роттердаме прогремели три взрыва

© fotolia.com / Guido Akster"Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
© fotolia.com / Guido Akster
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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В ночь на воскресенье в Роттердаме (Нидерланды) прогремели три взрыва. Об этом сообщило информагентство The Algemeen Nederlands Persbureau BV, ссылаясь на данные правоохранителей.
"Три взрыва прогремели у жилых домов в разных районах Роттердама в течение часа ранним утром в воскресенье... О пострадавших не сообщалось, однако взрывы нанесли ущерб зданиям", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на местную полицию.
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Отмечается, что первый взрыв прозвучал около 01.30 воскресенья (03.30 мск). Власти ведут расследование, на данный момент не было произведено задержаний в связи со взрывами.
 
ПроисшествияРоттердам
 
 
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