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ANP: в Роттердаме прогремели три взрыва

ANP: в Роттердаме прогремели три взрыва - 12.01.2025, ПРАЙМ

ANP: в Роттердаме прогремели три взрыва

В ночь на воскресенье в Роттердаме (Нидерланды) прогремели три взрыва. Об этом сообщило информагентство The Algemeen Nederlands Persbureau BV, ссылаясь на... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T16:59+0300

2025-01-12T16:59+0300

2025-01-12T17:00+0300

происшествия

роттердам

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В ночь на воскресенье в Роттердаме (Нидерланды) прогремели три взрыва. Об этом сообщило информагентство The Algemeen Nederlands Persbureau BV, ссылаясь на данные правоохранителей."Три взрыва прогремели у жилых домов в разных районах Роттердама в течение часа ранним утром в воскресенье... О пострадавших не сообщалось, однако взрывы нанесли ущерб зданиям", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что первый взрыв прозвучал около 01.30 воскресенья (03.30 мск). Власти ведут расследование, на данный момент не было произведено задержаний в связи со взрывами.

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роттердам

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роттердам