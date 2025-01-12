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В России появился еще один способ легального заработка

В России появился еще один способ легального заработка - 12.01.2025, ПРАЙМ

В России появился еще один способ легального заработка

Подписанные летом 2024 года президентом Владимиром Путиным законы о майнинге дают новые возможности для легального заработка как участникам отрасли, так и... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T02:02+0300

2025-01-12T02:02+0300

2025-01-12T02:02+0300

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Подписанные летом 2024 года президентом Владимиром Путиным законы о майнинге дают новые возможности для легального заработка как участникам отрасли, так и обычным гражданам, рассказал агентству “Прайм” Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга.По новым правилам осуществлять майнинг криптовалюты с 1 ноября 2024 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стало возможно с момента включения в реестр майнеров.“Физические лица могут заниматься майнигом криптовалюты без включения в реестр, но в пределах норм электроэнергии (6000 Кв/ч в месяц). В случае превышения этой нормы гражданин должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать заявление на включение в реестр”, - разъяснил он.До принятия законов майнинг находился в “серой” зоне. Теперь криптовалюты стали законным инструментом получения дохода как для граждан, так и для государства. Доверие к отрасли среди бизнеса и граждан выросло, а желающих вложиться “в крипту” стало больше. В IV квартале 2024 года спрос на оборудование и услуги промышленного майнинга в России увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Высок интерес и среди зарубежных участников рынка, в том числе из стран БРИКС.Майнинг цифровой валюты является хорошим источником дополнительного дохода. Так, например, рост цены биткоина за период с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года составил 157,3%. По прогнозам BitRiver, весной курс самой популярной криптовалюты может достичь 130 тысяч долларов.Для российских компаний и индивидуальных предпринимателей это возможность диверсифицировать свои активы, получать хорошую прибыль и использовать "намайненую" цифровую валюту для расчетов при ведении внешнеэкономической деятельности в рамках экспериментального правового режима.По мнению Безделова, в портфеле квалифицированных инвесторов оптимально выделять до 5 процентов на услуги майнинга и цифровые валюты.

https://1prime.ru/20241101/mayning-852530011.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок криптовалюты, криптоактивы, финансы