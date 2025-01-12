https://1prime.ru/20250112/zelenskiy-854142850.html

"Не совпадают". В США изменили решение по Украине из-за слов Зеленского

"Не совпадают". В США изменили решение по Украине из-за слов Зеленского - 12.01.2025, ПРАЙМ

"Не совпадают". В США изменили решение по Украине из-за слов Зеленского

Существуют основания полагать, что будущий специальный посланник Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог изменил свой график и отменил заранее запланированную... | 12.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-12T15:42+0300

2025-01-12T15:42+0300

2025-01-12T15:43+0300

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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Существуют основания полагать, что будущий специальный посланник Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог изменил свой график и отменил заранее запланированную поездку на Украину в связи с публичными высказываниями Владимира Зеленского. Такое предположение делают авторы публикации украинского издания "Страна.ua".В материале отмечается, что отмена визита в Киев будущего американского спецпосланника произошла "достаточно неожиданно, хотя и готовился заранее вполне открыто", и законы Соединенных Штатов этой поездке никак не препятствовали.Затем авторы публикации заявляют как о распространенной версии, что "Келлог отменил визит после ряда заявлений Зеленского по условиям окончания войны в Украине, которые не совпадают с видением команды Трампа (избранного президента США Дональда - прим. ред.)"В то же время в статье не без досады сообщается, что визиту на Украине Украину Келлог предпочел поездку во Францию.Во вторник 7 января будущий спецпосланник США Кит Келлог неожиданно отсрочил намеченный визит на Украину до момента уже после инаугурации Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.

https://1prime.ru/20241218/kellog-853652442.html

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сша, визит в киев, мнение