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В "Аэрофлоте" оценили объем перевозок во Вьетнам в 2024 году - 13.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250113/aeroflot-854167297.html
В "Аэрофлоте" оценили объем перевозок во Вьетнам в 2024 году
В "Аэрофлоте" оценили объем перевозок во Вьетнам в 2024 году - 13.01.2025, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" оценили объем перевозок во Вьетнам в 2024 году
"Аэрофлот" в 2024 году перевез более 73 тысяч пассажиров между Россией и Вьетнамом, сообщила авиакомпания. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T18:51+0300
2025-01-13T18:51+0300
экономика
вьетнам
россия
авиаперевозки
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в 2024 году перевез более 73 тысяч пассажиров между Россией и Вьетнамом, сообщила авиакомпания. "За 2024 год на рейсах между Москвой и Хошимином (Вьетнам) авиакомпания выполнила 284 рейса и перевезла более 73 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" возобновил полеты в Хошимин 31 января прошлого года с частотой два рейса в неделю. С 16 февраля частота была увеличена до трех еженедельных рейсов. Ранее в понедельник в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что туристический поток из России во Вьетнам в 2023 году вырос в три раза, за 2024 год прирост составил почти 85% - до 232,3 тысячи поездок. По словам вице-премьера, которые приводились в сообщении, такому росту способствует увеличение количества авиарейсов между странами. Как отметили в аппарате, в Ханое состоялась встреча сопредседателей межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - зампредседателя правительства РФ Чернышенко и вице-премьера Вьетнама Чан Хонг Ха. Мероприятие прошло в преддверии визита во Вьетнам председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, проекты в сфере науки и образования, а также туризм. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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вьетнам, россия, авиаперевозки
Экономика, ВЬЕТНАМ, РОССИЯ, авиаперевозки
18:51 13.01.2025
 
В "Аэрофлоте" оценили объем перевозок во Вьетнам в 2024 году

"Аэрофлот": перевозки во Вьетнам в 2024 году составили более 73 тысяч пассажиров

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в 2024 году перевез более 73 тысяч пассажиров между Россией и Вьетнамом, сообщила авиакомпания.
"За 2024 год на рейсах между Москвой и Хошимином (Вьетнам) авиакомпания выполнила 284 рейса и перевезла более 73 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" возобновил полеты в Хошимин 31 января прошлого года с частотой два рейса в неделю. С 16 февраля частота была увеличена до трех еженедельных рейсов.
Ранее в понедельник в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что туристический поток из России во Вьетнам в 2023 году вырос в три раза, за 2024 год прирост составил почти 85% - до 232,3 тысячи поездок. По словам вице-премьера, которые приводились в сообщении, такому росту способствует увеличение количества авиарейсов между странами.
Как отметили в аппарате, в Ханое состоялась встреча сопредседателей межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - зампредседателя правительства РФ Чернышенко и вице-премьера Вьетнама Чан Хонг Ха. Мероприятие прошло в преддверии визита во Вьетнам председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, проекты в сфере науки и образования, а также туризм.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
Страны мира. Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Турпоток из России во Вьетнам в 2024 году вырос почти на 85 процентов
15:15
 
ЭкономикаВЬЕТНАМРОССИЯавиаперевозки
 
 
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