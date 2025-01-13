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В "Аэрофлоте" оценили объем перевозок во Вьетнам в 2024 году

В "Аэрофлоте" оценили объем перевозок во Вьетнам в 2024 году - 13.01.2025, ПРАЙМ

В "Аэрофлоте" оценили объем перевозок во Вьетнам в 2024 году

"Аэрофлот" в 2024 году перевез более 73 тысяч пассажиров между Россией и Вьетнамом, сообщила авиакомпания. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T18:51+0300

2025-01-13T18:51+0300

2025-01-13T18:51+0300

экономика

вьетнам

россия

авиаперевозки

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в 2024 году перевез более 73 тысяч пассажиров между Россией и Вьетнамом, сообщила авиакомпания. "За 2024 год на рейсах между Москвой и Хошимином (Вьетнам) авиакомпания выполнила 284 рейса и перевезла более 73 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" возобновил полеты в Хошимин 31 января прошлого года с частотой два рейса в неделю. С 16 февраля частота была увеличена до трех еженедельных рейсов. Ранее в понедельник в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что туристический поток из России во Вьетнам в 2023 году вырос в три раза, за 2024 год прирост составил почти 85% - до 232,3 тысячи поездок. По словам вице-премьера, которые приводились в сообщении, такому росту способствует увеличение количества авиарейсов между странами. Как отметили в аппарате, в Ханое состоялась встреча сопредседателей межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - зампредседателя правительства РФ Чернышенко и вице-премьера Вьетнама Чан Хонг Ха. Мероприятие прошло в преддверии визита во Вьетнам председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, проекты в сфере науки и образования, а также туризм. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

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вьетнам, россия, авиаперевозки