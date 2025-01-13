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Пассажиропоток и грузооборот аэропорта Благовещенска выросли в 2024 году

Пассажиропоток и грузооборот аэропорта Благовещенска выросли в 2024 году - 13.01.2025, ПРАЙМ

Пассажиропоток и грузооборот аэропорта Благовещенска выросли в 2024 году

Пассажиропоток и грузооборот международного аэропорта Благовещенска по итогам 2024 года выросли на 1,5% и 3% соответственно, сообщает пресс-служба воздушной... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T06:08+0300

2025-01-13T06:08+0300

2025-01-13T06:08+0300

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 янв – ПРАЙМ. Пассажиропоток и грузооборот международного аэропорта Благовещенска по итогам 2024 года выросли на 1,5% и 3% соответственно, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Пассажиропоток в Международном аэропорту Благовещенск имени Муравьева-Амурского по итогам 2024 года превысил 928 тысячи человек. В сравнении с 2023 годом пассажиропоток увеличился на 1,5%. Тогда услугами благовещенского аэропорта воспользовались порядка 914 тысяч человек. Что касается грузооборота, то в 2024 году аэропорт обслужил 5,2 тысячи тонн грузов и почты, что на 3% больше показателя 2023 года", - говорится в сообщении. Всего в минувшем году пассажирам было доступно 18 авианаправлений. В тройку самых популярных вошли Москва, Новосибирск и Красноярск. Также востребованным оказался новый рейс в летнем расписании по маршруту Благовещенск – Сочи. Им воспользовались свыше 20 тысяч пассажиров. На международных линиях выполнялись "чартеры" в Утапао и на Пхукет, между Благовещенском и китайским Харбином действовал регулярный рейс. Отмечается, что после ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, в 2024 году аэропорт Благовещенска, после долгого перерыва, снова начал принимать широкофюзеляжные воздушные суда (Boeing-777 авиакомпании "Россия" и Airbus A330 авиакомпании iFly). Кроме того, продолжилась реконструкция инфраструктуры аэродрома. Так, там установлено современное светосигнальное радиотехническое и метеорологическое оборудование, периметральная охрана. "В первом полугодии введены в эксплуатацию новый перрон, построенный с нуля, и новая рулежная дорожка, позволившие воздушным судам заходить на места стоянок на тяге собственных двигателей. Новый перрон способен одновременно разместить для обслуживания до пяти воздушных судов. Также были проведены работы по реконструкции части старого перрона на три стоянки для воздушных судов, построена новая аварийно-спасательная станция. Ввод в эксплуатацию этих объектов ожидается в первом квартале 2025 года", - добавляется в тексте. Кроме того, продолжается строительство терминальной инфраструктуры. Завершены работы по укладке железобетонных конструкций нового аэровокзала. Его общая площадь составит 25 тысяч квадратных метров. Терминал будет оснащен четырьмя телескопическими трапами. Суммарная пропускная способность составит не менее 1000 пассажиров в час. Продолжается монтаж металлоконструкций нового грузового терминала, мощностью 6 тысяч тонн грузов в год. В декабре 2024 года была открыта часть новой парковки на 170 машиномест. Всего же после завершения реконструкции привокзальной территории, будущая парковка сможет принять свыше 600 транспортных средств. Ввод в эксплуатацию этих объектов ожидается в 2025 году, отметили в аэропорту.

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