Резкий разворот акций

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в моменте падал к 2740 п. — участники рынка опасались новых санкций США. Ограничения ввели против нефтяных компаний, но рынок резко взлетел на 4% со дна сессии — просто сработало правило: "продавай на ожиданиях, а откупай по факту событий". Наши оценки скорейшего восстановления рынка оправдались. Теперь индекс может вновь попытаться пойти вверх к 2900 п.Сильнее рынка — акции Т-Технологии (экс-Тинькофф). Бумаги рванули на +6% на рекордном обороте в 48 млрд руб., достигнуты максимумы с лета прошлого года на 2900 руб. Ближайшее сопротивление вверху у круглых 3000 руб.Слабее рынка — акции Сургутнефтегаза. Обычка и префы потеряли по 2% на фоне санкций США против корпорации. Влияние ограничений еще только предстоит оценить, поэтому из-за неопределенности в ближайшее время бумаги могут проигрывать широкому рынку.Рубль потерял процент против юаня и вернулся на уровни конца 2024 г., пара CNY/RUB по 13,72. Доллар и евро, напротив, снизились, и тоже остаются на значениях конца декабря: 101,9 и у 105. На валютном рынке продолжается вялотекущий боковик. Факторов для направленного хода — ни вверх, ни вниз — для инвалют и курса рубля пока недостаточно.
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в моменте падал к 2740 п. — участники рынка опасались новых санкций США. Ограничения ввели против нефтяных компаний, но рынок резко взлетел на 4% со дна сессии — просто сработало правило: "продавай на ожиданиях, а откупай по факту событий". Наши оценки скорейшего восстановления рынка оправдались. Теперь индекс может вновь попытаться пойти вверх к 2900 п.
Сильнее рынка — акции Т-Технологии (экс-Тинькофф). Бумаги рванули на +6% на рекордном обороте в 48 млрд руб., достигнуты максимумы с лета прошлого года на 2900 руб. Ближайшее сопротивление вверху у круглых 3000 руб.
Слабее рынка — акции Сургутнефтегаза. Обычка и префы потеряли по 2% на фоне санкций США против корпорации. Влияние ограничений еще только предстоит оценить, поэтому из-за неопределенности в ближайшее время бумаги могут проигрывать широкому рынку.
Рубль потерял процент против юаня и вернулся на уровни конца 2024 г., пара CNY/RUB по 13,72. Доллар и евро, напротив, снизились, и тоже остаются на значениях конца декабря: 101,9 и у 105. На валютном рынке продолжается вялотекущий боковик. Факторов для направленного хода — ни вверх, ни вниз — для инвалют и курса рубля пока недостаточно.
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