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Америка кружит вокруг лакомого куска Арктики, который не продается

Америка кружит вокруг лакомого куска Арктики, который не продается - 13.01.2025, ПРАЙМ

Америка кружит вокруг лакомого куска Арктики, который не продается

Похоже, Дональд Трамп всерьез нацелился на то, чтобы включить Гренландию в состав США. По мнению избранного президента, это один из ключевых вопросов... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T08:00+0300

2025-01-13T08:00+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Похоже, Дональд Трамп всерьез нацелился на то, чтобы включить Гренландию в состав США. По мнению избранного президента, это один из ключевых вопросов национальной безопасности. Интерес к Гренландии Трамп выразил еще в свой первый срок, летом 2019 года. Но тогда премьер-министр Гренландии Метте Фредериксен ответила жестким отказом, заявив, что Гренландия не продается. После этих слов государственный визит Трампа в Данию, намеченный на начало сентября 2019 года, был отменен.Интересно, что в 1946 году Соединенные Штаты уже предпринимали попытку приобрести этот арктический остров. Тогда за Гренландию Гарри Трумэн предложил Дании 100 млн долларов. Очевидно, что стратегическое положение острова стало особенно актуальным для США с началом холодной войны. На острове можно было построить аэродромы для дальней авиации и оборудовать средства радиоэлектронной борьбы, а в перспективе разместить и баллистические ракеты. Об этом предложении стало известно только в 1970-х, когда рассекреченная информация появилась в датских СМИ. Реакция датских властей на предложение США осталась неизвестной.Трамп не стал дожидаться официального вступления в должность президента. В конце 2024 года он опубликовал пост о том, что приобретение острова является "стратегической необходимостью" для США "в целях национальной безопасности и свободы во всем мире". А в этом году он разместил карту страны с присоединенными к ней Канадой и Гренландией. (Канада также вызывает у Трампа особый интерес). На пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) 7 января 2025 года он заявил, что не исключает применения военных и экономических средств для приобретения датской автономии. Буквально через несколько часов после этого заявления с частным визитом в Гренландию прибыл сын избранного американского президента. После его визита отец опубликовал следующий пост: "Гренландия – это невероятное место. Если и когда она станет частью нашей страны, ее народ от этого значительно выиграет…"Давайте разберемся, почему огромный пустынный арктический остров, находящийся на расстоянии 3 000 километров от США, более 80-ти процентов которого покрыто снегом, представляет такой интерес для новой администрации.Во-первых, исключительность его военно-стратегического положения. Кратчайший путь от США до Европы проходит через Гренландию. Контроль над островом даст американцам возможность держать "под прицелом" Северный морской путь от Гренландии до Аляски. Это особенно важно в условиях глобального потепления, когда арктические льды начинают таять и дают кораблям больше возможностей для маневра. Трамп отмечал, что вокруг острова постоянно курсируют российские и китайские корабли, которые можно увидеть с берега "даже без помощи бинокля".Во-вторых, недра Гренландии богаты различными полезными ископаемыми. Здесь присутствует практически весь ассортимент металлов: золото, серебро, никель, титан, цинк, молибден, ванадий, свинец, железо, платина. В 19-20 веках на острове активно велась добыча медной руды, графита, урана, свинца и цинка. На месторождении Ивитут (Ivittuut) ведется добыча криолита. На руднике Налунак (Nalunaq) в конце 20-го века началась добыча золота. По данным Геологической службы США в недрах Гренландии и на океанском шельфе может содержаться до 15 млрд баррелей нефти (около 13% мировых запасов) и до 4 трлн кубометров газа (около 30%).Сейчас самый привлекательный ресурс Гренландии – редкоземельные металлы и элементы, которые широко используются в передовых технологиях: радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности. Их запасы оцениваются в 38,5 млн тонн, что составляет 25% всех мировых запасов. Самое богатое на редкие металлы месторождение (одно из крупнейших в мире) Танбриз (Tanbreez) содержит литий, бериллий, цирконий, уран, иттрий, тантал, ниобий, торий. В Гренландии также расположено одно из крупнейших в мире месторождений урана и редкоземельных элементов Кванефельд (Kvanefjeld). Его запасы 1010 млн тонн руды содержат 270 тысяч тонн оксидов урана-диурана и 11 млн тонн редкоземельных элементов.Однако в 2021 году правительство Гренландии приняло решение отказаться от добычи нефти, газа и урана из соображений экологии и выразило стремление сосредоточиться на развитии возобновляемых источников энергии. Интересно, что после заявления Трампа 7 января 2025 года акции австралийской горнорудной компании Energy Transition Minerals, работающей на месторождении Кванефельд и вынужденной приостановить его разработку после решения правительства, подскочили на 50%.В-третьих, предвыборная кампания Трампа проходила под лозунгом "Сделаем Америку снова великой". Поэтому все его недавние громкие заявления, включая и притязания на Гренландию, так или иначе соответствуют вектору этого лозунга. Эти заявления направлены как на американцев (внутреннее влияние), так и на остальной мир (внешнее влияние). Таким образом Трамп подчеркивает роль США как сверхдержавы, пытаясь противостоять естественному процессу формирования многополярного мира. И вот уже власти Дании вынуждены участвовать в полемике, отвечая, что Гренландия не продается, а власти Гренландии отмечают, что готовы к переговорам с США о сотрудничество. А в мировых СМИ идет активное обсуждение этой и других инициатив Трампа.Очевидно, что наступивший 2025 год принесет множество больших и маленьких сюрпризов со стороны эпатажного и непредсказуемого избранного президента США, среди которых и старые притязания на самый большой остров в мире.Автор - эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой

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мнения аналитиков, гренландия, сша, дания, дональд трамп