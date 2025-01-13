Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250113/ataka-854151258.html
ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - 13.01.2025, ПРАЙМ
ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
В субботу Украина попыталась атаковать компрессорную станцию "Турецкий поток" в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников, чтобы прекратить... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T10:37+0300
2025-01-13T10:37+0300
происшествия
россия
украина
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В субботу Украина попыталась атаковать компрессорную станцию "Турецкий поток" в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников, чтобы прекратить поставки газа в Европу, говорится в сообщении Минобороны России."Одиннадцатого января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Отмечается, что все беспилотники были успешно сбиты российскими ПВО. Кроме того, в результате атаки, здание и оборудование компрессорной станции были повреждены, но несущественно. Оборудование было оперативно восстановлено, и поставки газа через "Турецкий поток" продолжаются в штатном режиме.
https://1prime.ru/20250113/gaz-854150852.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, газ
Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, Газ
10:37 13.01.2025
 
ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

МО: Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Боевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В субботу Украина попыталась атаковать компрессорную станцию "Турецкий поток" в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников, чтобы прекратить поставки газа в Европу, говорится в сообщении Минобороны России.
"Одиннадцатого января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что все беспилотники были успешно сбиты российскими ПВО. Кроме того, в результате атаки, здание и оборудование компрессорной станции были повреждены, но несущественно. Оборудование было оперативно восстановлено, и поставки газа через "Турецкий поток" продолжаются в штатном режиме.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ, пишут СМИ
10:15
 
ПроисшествияРОССИЯУКРАИНАГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала