https://1prime.ru/20250113/ataka-854151258.html

ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - 13.01.2025, ПРАЙМ

ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

В субботу Украина попыталась атаковать компрессорную станцию "Турецкий поток" в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников, чтобы прекратить... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T10:37+0300

2025-01-13T10:37+0300

2025-01-13T10:37+0300

происшествия

россия

украина

газ

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В субботу Украина попыталась атаковать компрессорную станцию "Турецкий поток" в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников, чтобы прекратить поставки газа в Европу, говорится в сообщении Минобороны России."Одиннадцатого января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Отмечается, что все беспилотники были успешно сбиты российскими ПВО. Кроме того, в результате атаки, здание и оборудование компрессорной станции были повреждены, но несущественно. Оборудование было оперативно восстановлено, и поставки газа через "Турецкий поток" продолжаются в штатном режиме.

https://1prime.ru/20250113/gaz-854150852.html

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россия, украина, газ