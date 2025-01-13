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В Турции прокомментировали попытку атаки Киевом cтанции "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ
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В Турции прокомментировали попытку атаки Киевом cтанции "Турецкого потока"
В Турции прокомментировали попытку атаки Киевом cтанции "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Турции прокомментировали попытку атаки Киевом cтанции "Турецкого потока"
Предпринятая Киевом попытка атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" связана с желанием Вашингтона ослабить российскую экономику России, но удар... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:01+0300
2025-01-13T15:01+0300
политика
турция
россия
европа
газопровод "турецкий поток"
атака беспилотников
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АНКАРА, 13 янв – ПРАЙМ. Предпринятая Киевом попытка атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" связана с желанием Вашингтона ослабить российскую экономику России, но удар направлен и против Анкары, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. ВСУ в субботу попытались атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты. Об этом сообщили в Минобороны РФ и уточнили, что при отражении атаки подразделениями ПВО все беспилотники были сбиты. По словам Топкурулу, США хотят ослабить и уничтожить военную мощь России через ослабление ее экономической мощи и с этой целью они уделяют особое внимание энергетическому вопросу, который является важнейшей статьей дохода РФ. С начала конфликта в феврале 2022 года под угрозой оказались все линии, по которым природный газ поставляется в Европу, добавил он. Топкурулу напомнил, что построенный за миллиарды долларов газопровод "Северный поток", поставляющий природный газ в ФРГ, был взорван. В течение последних одного-двух месяцев контракт на поставку газа из РФ через Украину в Европу не был продлен Киевом. Политик отметил, что "США, наконец, нацелились на "Турецкий поток, который поставляет природный газ в Турцию и Европу наиболее безопасным способом". Эта линия очень важна для энергетической безопасности Турции, а также для некоторых стран Европы, почснил он. Топкурулу обратил внимание и на то, что согласно отчетным данным за октябрь 2024 года, опубликованным Управлением по регулированию энергетического рынка, Анкара импортировала 43% своих потребностей в природном газе из России. "Эта атака направлена не только против России, но и против Турции, что можно понять по высоким цифрам импорта", — подчеркнул он и добавил, что Анкара не обязана подчиняться атлантической системе. В ответ на эти угрозы Турция должна как можно скорее выйти из НАТО, заключил он. "Родина" является турецкой партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Фракция считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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турция
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турция, россия, европа, газопровод "турецкий поток", атака беспилотников
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Газопровод "Турецкий поток", атака беспилотников
15:01 13.01.2025
 
В Турции прокомментировали попытку атаки Киевом cтанции "Турецкого потока"

Топкурулу: попытка атаки cтанции "Турецкого потока" направлена и против Турции

© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© Фото : "Турецкий поток"
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АНКАРА, 13 янв – ПРАЙМ. Предпринятая Киевом попытка атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" связана с желанием Вашингтона ослабить российскую экономику России, но удар направлен и против Анкары, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
ВСУ в субботу попытались атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты. Об этом сообщили в Минобороны РФ и уточнили, что при отражении атаки подразделениями ПВО все беспилотники были сбиты.
По словам Топкурулу, США хотят ослабить и уничтожить военную мощь России через ослабление ее экономической мощи и с этой целью они уделяют особое внимание энергетическому вопросу, который является важнейшей статьей дохода РФ. С начала конфликта в феврале 2022 года под угрозой оказались все линии, по которым природный газ поставляется в Европу, добавил он.
Топкурулу напомнил, что построенный за миллиарды долларов газопровод "Северный поток", поставляющий природный газ в ФРГ, был взорван. В течение последних одного-двух месяцев контракт на поставку газа из РФ через Украину в Европу не был продлен Киевом.
Политик отметил, что "США, наконец, нацелились на "Турецкий поток, который поставляет природный газ в Турцию и Европу наиболее безопасным способом". Эта линия очень важна для энергетической безопасности Турции, а также для некоторых стран Европы, почснил он.
Топкурулу обратил внимание и на то, что согласно отчетным данным за октябрь 2024 года, опубликованным Управлением по регулированию энергетического рынка, Анкара импортировала 43% своих потребностей в природном газе из России.
"Эта атака направлена не только против России, но и против Турции, что можно понять по высоким цифрам импорта", — подчеркнул он и добавил, что Анкара не обязана подчиняться атлантической системе.
В ответ на эти угрозы Турция должна как можно скорее выйти из НАТО, заключил он.
"Родина" является турецкой партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Фракция считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
ЧП на Северных потоках
Кандидат в канцлеры от АдГ заявила о перезапуске "Северного потока"
11 января, 21:32
 
ПолитикаТУРЦИЯРОССИЯЕВРОПАГазопровод "Турецкий поток"атака беспилотников
 
 
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