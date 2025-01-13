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Атака Киева на "Турецкий поток" играет на руку США, заявили ГД
Атака Киева на "Турецкий поток" играет на руку США, заявили ГД - 13.01.2025, ПРАЙМ
Атака Киева на "Турецкий поток" играет на руку США, заявили ГД
Предпринятая Киевом атака на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" играет на руку американским энергетическим компаниям, заявил РИА Новости депутат | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:57+0300
2025-01-13T15:57+0300
2025-01-13T15:57+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Предпринятая Киевом атака на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" играет на руку американским энергетическим компаниям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в субботу попытались атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты. По данным ведомства, станция подает газ в штатном режиме, сбоев в работе допущено не было. По словам Белика, Киев хочет "прищучить" европейских политиков за покупку российского газа и действует "по принципу отрицания очевидного" и если они "не понимают на словах, значит нужно лишить Европу природного газа по приемлемой цене, пусть покупают американский". Вполне возможно, что эта атака была "чистой воды лобби американских энергетических компаний, тем это точно на руку", предположил он. Депутат отметил, что несмотря на то что страны Европы и Турция, помогают Украине оружием, это не гарантирует им спокойной жизни. "Не доставайся же ты никому - вот принцип Киева по отношению к российским энергоносителям. А вот американским бизнесменам эти атаки очень даже на руку, ведь угрозы с перебоями российского газа автоматически вынуждают покупать американский, пусть и дорогой, но нет выхода", — заключил Белик.
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Политика, РОССИЯ, Госдума, ЕВРОПА, Киев, Газопровод "Турецкий поток", ВСУ
Атака Киева на "Турецкий поток" играет на руку США, заявили ГД
Депутат Белик: атака ВСУ на "Турецкий поток" играет на руку энергокомпаниям США
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – ПРАЙМ. Предпринятая Киевом атака на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" играет на руку американским энергетическим компаниям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в субботу попытались атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты. По данным ведомства, станция подает газ в штатном режиме, сбоев в работе допущено не было.
По словам Белика, Киев хочет "прищучить" европейских политиков за покупку российского газа и действует "по принципу отрицания очевидного" и если они "не понимают на словах, значит нужно лишить Европу природного газа по приемлемой цене, пусть покупают американский". Вполне возможно, что эта атака была "чистой воды лобби американских энергетических компаний, тем это точно на руку", предположил он.
Депутат отметил, что несмотря на то что страны Европы и Турция, помогают Украине оружием, это не гарантирует им спокойной жизни.
"Не доставайся же ты никому - вот принцип Киева по отношению к российским энергоносителям. А вот американским бизнесменам эти атаки очень даже на руку, ведь угрозы с перебоями российского газа автоматически вынуждают покупать американский, пусть и дорогой, но нет выхода", — заключил Белик.
В Турции прокомментировали попытку атаки Киевом cтанции "Турецкого потока"